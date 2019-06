VIDÉO - Comment expliquer le flop des maillots deux étoiles des Bleus ?

et Thomas Pierre

publié le 10/06/2019 à 16:32

À Nantes, début juin, lors d'un match amical de l'Équipe de France, les deux étoiles brillent sur le torse de nombre de supporters. Mais tous ces maillots sont loin d’être des maillots officiels. Et pour cause, près d'un an après le titre de champion du monde, il est difficile de se le procurer.



L'équipementier Nike semblait pourtant avoir tout prévu. Le soir de la victoire des Bleus, le 15 juillet, la firme américaine publiait une vidéo en guise de lancement de campagne promotionnel. Mais près de 10 mois après, ce qui aurait pu être un succès commercial a tout d'un échec retentissant.

Comment le géant du sportswear américain et la Fédération française de football, liés par un énorme contrat à plus de 50 millions d'euros annuels jusqu'en 2026, ont-t-il pu se rater à ce point ? Pour comprendre le mécanisme autour de la fabrication de ce maillot il faut se rendre de l'autre côté de la planète : en Thaïlande, la plaque tournante du marché de la confection...