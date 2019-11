et AFP

publié le 07/11/2019 à 13:30

Ferland ou Benjamin Mendy ? Léo Dubois ou Djibril Sidibé ? Samuel Umtiti ou Presnel Kimpembe ? Didier Deschamps va trancher quelques cas jeudi 7 novembre (14h) en annonçant sa liste pour affronter la Moldavie (le jeudi 14 à Saint-Denis) et l'Albanie (le dimanche 17 à Tirana).

Des 23 joueurs présents en octobre lors de la victoire en Islande (1-0) et du match nul contre la Turquie (1-1), ils seront nombreux à être rappelés un mois plus tard pour aller décrocher les deux points qu'il manque pour disputer le prochain Euro (12 juin-12 juillet) et finir l'année 2019 en beauté.

Mais le sélectionneur des Bleus ne s'épargnera pas quelques hésitations sur certains postes, en raison du retour de blessure de plusieurs habitués des listes et de l'absence de l'un de ses cadres, Lucas Hernandez. Malgré un temps de jeu toujours presque nul à Chelsea, Olivier Giroud postule pour sa part logiquement, fort de ses buts décisifs en Islande et devant la Turquie.

La dernière liste de 23 :

Gardiens : Alphonse Areola (PSG), Mike Maignan (Lille), Steve Mandanda (Marseille)

Défenseurs : Lucas Digne (Everton), Lucas Hernandez (Bayern Munich), Presnel Kimpembe (PSG), Clément Lenglet (Barcelone), Benjamin Pavard (Bayern Munich), Djibril Sidibé (Everton), Raphaël Varane (Real Madrid), Kurt Zouma (Everton)

Milieux : N'Golo Kanté (Chelsea), Blaise Matuidi (Juventus), Tanguy Ndombele (Lyon), Moussa Sissoko (Tottenham), Corentin Tolisso (Bayern Munich)

Attaquants : Wissam Ben Yedder (Séville), Kingsley Coman (Bayern Munich), Olivier Giroud (Chelsea), Antoine Griezmann (FC Barcelone), Jonathan Ikoné (Lille), Thomas Lemar (Atlético Madrid), Alassane Pléa (Borussia Mönchengladbach)