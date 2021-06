Dans une vidéo intitulée "Best of Euro n°3" et publiée sur les réseaux sociaux le 13 juin dernier par le compte officiel de l'équipe de France, Antoine Griezmann, attaquant des Bleus, s'est essayé au poste de gardien de but lors d'un entraînement. Si ses qualités techniques balle au pied ne sont plus un secret, celles au poste de dernier rempart étaient jusque là inconnues.

"Quel keeper (gardien de but en anglais)... Ok Barthez ! " peut-on entendre de la part de son coéquipier en sélection et très bon ami Paul Pogba, légèrement chambreur, après qu'Antoine Griezmann a réalisé deux arrêts consécutifs.

Une bonne humeur collective qui s'est retranscrite sur le terrain deux jours plus tard à Munich face à l'Allemagne (1-0) lors de l'entrée en lice de l'équipe de France à l'Euro 2021, cette fois-ci avec un Griezmann sans les gants dans le rôle de leader technique.