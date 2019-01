VIDÉO - Disparition de Sala : les recherches ont repris

publié le 23/01/2019 à 13:56

Deux jours après la disparition de l'avion transportant Emiliano Sala, les recherches ont repris mercredi 23 janvier. La police qui avait interrompu mardi au coucher du soleil ses investigations sur un constat d'échec..



"Nous avons repris les recherches. Deux avions décollent et nous nous concentrerons sur une zone précise où, selon nous, nous avons la plus haute probabilité de trouver quelque chose, en nous basant sur l'étude des marées et de la météo depuis la disparition de l'avion", a tweeté la police vers 07H30 GMT.



Les enquêteurs envisagent plusieurs scénarios mais conduisent leurs recherches en privilégiant l'hypothèse qu'Emiliano Sala et le pilote ont survécu et se sont réfugiés sur un radeau de sauvetage, qui était dans l'appareil. Mardi, la police avait prévenu que les chances de survie du duo étaient "minces".

Sala avait fait part de son inquiétude

Le footballeur argentin Emiliano Sala avait envoyé un message vocal à des proches dans lequel il s'inquiétait de l'état de l'avion, qui a disparu lundi soir alors qu'il traversait la Manche, a révélé mardi soir la presse argentine.



"Je suis dans l'avion, on dirait qu'il va tomber en morceaux, et je pars pour Cardiff" (pour rejoindre son nouveau club), a dit l'ancien joueur de Nantes dans un message transmis via la messagerie WhatsApp et reproduit par des médias argentins.

