Le forfait de Kylian Mbappé rebat les cartes de l'attaque française, figée depuis sept matches sur un trio avec Antoine Griezmann et Karim Benzema aussi alléchant que décevant. À Kiev samedi (20h45) contre l'Ukraine, certains joueurs auront enfin une carte à jouer.

Kingsley Coman, un des hommes forts des Bleus à l'automne 2019, est une des victimes principales de cette hiérarchie figée. Durant l'Euro, qu'il a brièvement quitté pour assister à la naissance de l'un de ses enfants, l'ailier du Bayern Munich s'est contenté d'entrées en jeu contre le Portugal et la Suisse.

Contre la Bosnie, il n'a joué qu'un quart d'heure. Le forfait de Mbappé, touché à un mollet, lui offre l'opportunité d'une titularisation sur le côté droit, dans un 4-4-2 ou dans un 4-3-3, alors qu'il n'a plus été aligné au coup d'envoi depuis fin mars en Bosnie-Herzégovine.

Kimpembe également touché à un mollet

La situation rappelle d'ailleurs l'un des matches références des Bleus depuis la Coupe du monde, en novembre 2020 à Lisbonne (1-0) contre le Portugal. Kingley Coman, associé à Anthony Martial juste devant Antoine Griezmann, avait été précieux en l'absence de Kylian Mbappé. Karim Benzema n'était alors pas encore revenu en Bleu.

Au milieu, avec les absences de N'Golo Kanté et Corentin Tolisso, et la mauvaise performance de Thomas Lemar face à la Bosnie, sont attendus Paul Pogba, Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot. Derrière, Léo Dubois et Lucas Digne débuteront sans doute sur les côtés.

Un doute subsiste enfin sur la présence ou non de Presnel Kimpembe aux côtés de Raphaël Varane en défense centrale. Le joueur du PSG, resté aux soins jeudi 2 septembre en raison d'une gêne à un mollet, pourrait être suppléé par Clément Lenglet.

Ukraine-France : le 11 possible des Bleus

Lloris - Dubois, Varane, Kimpembe (ou Lenglet), Digne - Coman, Tchouaméni, Pogba, Rabiot - Griezmann, Benzema (ou Martial)