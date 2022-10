Mbappé peut-il résilier son contrat avec le PSG ?

Kylian Mbappé se sent trahi par le PSG et la star aimerait quitter le club au plus vite. Mediapart révèle que le PSG a utilisé une armée numérique, notamment pour nuire à l'attaquant français. Ce fait peut être une raison de résilier le contrat du joueur. C'est prévu dans les textes, confirment à RTL deux avocats spécialisés dans le droit du travail et dans le droit du sport.

Le contrat de Kylian Mbappé est un CDD, spécifique aux sportifs de haut-niveau, un contrat plus compliqué à rompre, par essence, qu'un CDI. Pour qu'il puisse se libérer de ce contrat, il faut caractériser la faute grave aux prud'hommes. C'est une procédure extrêmement rare et compliquée. Kylian Mbappé et ses conseils doivent prouver que la faute est tellement grave, qu'il ne peut plus exécuter son contrat de travail.

Une procédure longue et coûteuse

Ils doivent notamment prouver la déloyauté : que l'atteinte à sa réputation a pu lui nuire et lui apporter un préjudice. Il y a deux points névralgiques. Le premier, selon l'enquête de Mediapart, est qu'il n'y a pas de contrat établi entre le PSG et l'agence de communication chargée de mener ces campagnes de dénigrement. En clair, il va être difficile de remonter jusqu'au Paris Saint-Germain et de lui imputer la faute.

Le second, c'est le temps judiciaire. Le PSG contesterait très probablement cette rupture devant les prud'hommes puis en cours d'appel. Cette procédure peut prendre des mois, voire des années. Cette situation ne semble pas être bénéfique pour un joueur.

Si le contrat n'est pas rompu, il pourrait être vendu. C'est en tout cas la théorie des avocats interrogés : brandir cette menace pour finalement négocier un départ classique, l'été prochain, où les deux parties accepteraient de se séparer. Dans ce cas, Kylian Mbappé serait alors transféré dans un autre club.

