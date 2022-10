Kylian Mbappé est-il devenu le sportif le mieux payé au monde ?

Ce sont les chiffres de ce lundi 24 octobre. Les différentes rémunérations de Kylian Mbappé lors de sa re-signature au Paris Saint-Germain en mai 2022 ont été dévoilées par nos confrères du Parisien, et ils donnent le tournis. Au total, et s'il va au bout de ses trois années de contrats (deux fermes et une en option), le Français toucherait 632 millions d'euros, avant impôts.

Des chiffres colossaux qui pourraient bien faire du natif de Bondy le sportif le mieux payé au monde, passé et présent confondus. En effet, et sans prendre en compte la prime à la signature de 180 millions d'euros, qui ne se pratique pas dans tous les sports, le salaire annuel de 72 millions d'euros (avant impôts) de Kylian Mbappé en fait le sportif le mieux payé de l'histoire, à ce stade.

Dans le Top 10, on retrouve Lionel Messi, qui avait signé pour un salaire autour des 60 millions hors primes, et avant impôts, avec le Barça en 2017. Au troisième rang, l'étoile du foot américain Patrick Mahomes débarque avec son contrat de 500 millions d'euros sur 10 ans. Le quarterback des Chiefs de Kansas City a cassé la baraque et décroché un contrat colossal à 26 ans. L'Américain est aussi le premier d'une longue liste de sportifs issus des ligues nord-américaines, notamment de base-ball, à truster le Top 10.

Ce décompte n'inclut pas les contrats pharaoniques des boxeurs Floyd Mayweather et Canelo Alvarez, qui ont de gros revenus avec des chaînes de télévision sur des séries de combats, comme l'explique RMC Sport. On ne parle ici que de salaires. Mais dans l'éventualité où Kylian Mbappé touchait l'ensemble des salaires et primes sur trois ans, ses 632 millions cumulés feraient de lui un intouchable parmi le gratin des athlètes mondiaux dans l'histoire.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info