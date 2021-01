Trophée des champions PSG-OM : découvrez les compos de départ possibles

publié le 13/01/2021 à 17:30

L'infirmerie du Paris Saint-Germain s'étant grandement vidée ces derniers jours, Mauricio Pochettino va-t-il être tenté d'aligner d'entrée plusieurs de ses cadres supposés tout juste de retour de blessure, mercredi 13 janvier (21h) face à l'OM lors du trophée des champions à Lens ? Cette option paraît risquée mais aurait l'avantage de faire souffler plusieurs éléments qui viennent d'enchaîner les deux premiers matches de 2021 en trois jours.

Le successeur de Thomas Bernat ne peut pas compter pour ce 99e "Clasico" sur Juan Bernat (genou), Alexandre Letellier (coude), Colin Dagba, Thilo Kehrer et Rafinha (coronavirus). En revanche, Neymar, Presnel Kimpembe, Leandro Paredes et Danilo Pereira sont bien de retour dans le groupe.

Le Brésilien sera-t-il de nouveau associé à Kylian Mbappé et Angel Di Maria ? Le Français ne sera-t-il lancé qu'en deuxième période ? Mauro Icardi va-t-il avoir sa chance en pointe à la place de Moise Kean ? Il faudra attendre 20h pour le savoir, les dernières séances d'entraînement n'ayant pas permis de dégager de tendances certaines.

Beaucoup moins d'incertitudes à Marseille

Au milieu, seul Marco Verratti semble assuré d'une place de titulaire, de nouveau dans un rôle plus avancé, la principale innovation de Pochettino à Saint-Étienne (0-à) et face à Brest (3-0). Absents de la victoire de l'OM au Parc des Princes (0-1) le 13 septembre en L1, Keylor Navas dans les buts et Marquinhos en défense doivent apporter expérience et solidité.

Il y a a priori beaucoup moins d'incertitudes côté marseillais. Seul rescapé du Trophée des champions 2010 remporté par l'OM face au PSG au tirs au but (0-0, 5 tirs à 4), Steve Mandanda gardera bien les buts, devant une défense Hiroki Sakai, Alvaro Gonzalez, Duje Caleta-Car, Yuto Nagatomo. Le trio Valentin Rongier, Boubacar Kamara, Pape Gueye tient la corde au milieu, même si Michaël Cuisance s'est régulièrement invité dans le 11 des derniers temps.

Reste l'animation offensive, surprenante en septembre avec Florian Thauvin en numéro 9 à la place de Dario Benedetto, entouré par Maxime Lopez (parti à Sassuolo depuis) et Dimitri Payet. Remplaçant face à Montpellier (3-1) et à Dijon (0-0) mais buteur contre les Héraultais, Payet peut se voir offrir une nouvelle chance et renvoyer Nemanja Radonjic sur le banc. Valère Germain postule lui aussi en pointe.

PSG-OM : les équipes de départ probables

PSG : Navas - Florenzi (ou Pembélé), Marquinhos, Diallo (ou Kimpembe), Bakker (ou Kurzawa) - Herrera (ou Paredes), Verratti, Gueye (ou Danilo) - Di Maria, Kean (ou Mbappé, ou Icardi), Neymar (ou Mbappé)

Marseille : Mandanda - Sakai, Alvaro, Caleta-Car, Nagatomo - Rongier, Kamara, Gueye - Thauvin, Germain (ou Benedetto), Payet (ou Radonjic)