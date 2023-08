INVITÉ RTL - Mbappé de retour au PSG : "Rien n'est définitif", assure l'économiste du sport Virgile Caillet

Le Toulouse FC recevra le Paris Saint-Germain ce samedi soir à 21h. Une rencontre attendue qui marquera le retour de Kylian Mbappé dans l'effectif parisien. La star du club avait été mis à l'écart depuis plusieurs semaines. Invité de RTL, Virgile Caillet, économiste du sport et délégué Général de l'UNION Sport & Cycle apporte son éclairage sur ce rendez-vous.

Derrière ce retour de Kylian Mbappé se cache une histoire de gros sous. L'attaquant, qui rêve de rejoindre le Real Madrid, est engagé avec le PSG jusqu'à la fin de la saison prochaine. S'il ne signe pas de nouveau contrat, le club pourrait donc le laisser partir : "C'est un petit peu le feuilleton de l'été", explique Virgile Caillet. Toutefois, pour l'économiste, il s'agit davantage d'une histoire d'"honneur, de crédibilité" que de "gros sous" pour le PSG.



Le club doit se montrer "plus fort que les joueurs", analyse Virgile Caillet.

Si le club remet Kylian Mbappé sur le terrain, c'est probablement qu'ils ont pu discuter. Virgile Caillet, délégué Général de l'UNION Sport & Cycle

Une fermeté qui fait défaut au Paris Saint-Germain selon lui : "C'est ce que le Paris Saint-Germain a du mal à imposer. On reproche souvent au club de laisser les joueurs faire leur loi", pointe Virgile Caillet. "On est rentré dans un bras de fer, psychologique et médiatique entre le club et Kylian Mbappé", poursuit-il, évoquant "une situation complètement ahurissante".

Pour le spécialiste, si le champion du monde revient sur le terrain, "rien n'est définitif". "On peut s'interroger sur les raisons de ce retour", ajoute même Virgile Caillet. Pour lui, une telle situation après autant de tensions ne peut être apaisée. "Le PSG ne peut pas perdre la face, il doit gagner ce bras de fer", souligne encore l'économiste. Et de nuancer : "Si le club remet Kylian Mbappé sur le terrain, c'est probablement qu'ils ont pu discuter".

Par ailleurs, le Paris Saint-Germain pourrait ainsi jouer "un jeu de poker menteur" avec le Real Madrid, estime Virgile Caillet. "Si jamais le Real Madrid imagine que Kylian Mbappé est en train de discuter d'une prolongation de contrat avec le PSG, cela va peut-être débloquer la situation et faire qu'il rejoigne le Real dès cet été", fait remarquer l'économiste. Une stratégie gagnante à bien des égards pour le PSG.