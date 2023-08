Equipe de France espoirs : le programme des hommes de Thierry Henry jusqu’aux J0 2024

Objectif médaille d'or en 2024. C'est ce que peuvent penser les observateurs vis-à-vis de l'Équipe de France Espoirs, qui voit le deuxième meilleur buteur de l'histoire des Bleus, Thierry Henry, arriver à sa tête en tant que sélectionneur. D'ici à l'été 2024, plusieurs échéances sont prévues.

Passer à autre chose, telle a été la priorité depuis l'élimination en quarts de finale de l'Euro Espoirs face à l'Ukraine (1-3). Pour cela, plusieurs matchs amicaux et de qualifications à l'Euro sont inscrits au calendrier :

- France - Danemark, jeudi 7 septembre 2023, au stade Marcel-Picot de Nancy.

- Slovénie - France, lundi 11 septembre 2023, au Bonifika Stadium de Koper.

- Bosnie-Herzégovine - France, vendredi 13 octobre 2023, au stade Grbavica de Sarajevo.

- France - Chypre, mardi 17 octobre 2023, au Stade des Alpes de Grenoble.

- Autriche - France, vendredi 17 novembre 2023, lieu à déterminer.

Afin d'aller chercher l'or aux Jeux olympiques de Paris 2024, Thierry Henry peut compter sur plusieurs jeunes talents : Lucas Chevalier ou Ilan Meslier dans les cages, Mohamed Simakan et Pierre Kalulu en défense, Maxence Caqueret, Khéphren Thuram et Enzo Le Fée au milieu, et surtout Rayane Cherki, Amine Gouiri et Bradley Barcola en attaque... Autant de jeunes joueurs qui se montrent prometteurs pour l'avenir chez les grands, en équipe A. Retour sur un joueur-clé à chaque poste.