Ligue 1 : où et quand suivre le championnat cette saison ?

Les droits TV de la Ligue 1 sont en pleine évolution. Après le coup de tonnerre de la saison précédente, le retrait en décembre dernier, du diffuseur sino-espagnol Mediapro, Canal+ avait fait l'intérim en récupérant les droits TV vacants de la Ligue 1 (80%) jusqu'à la fin de la saison passée.

Mais pour la saison 2021/2022, c'est le géant du e-commerce, Amazon, qui a récupéré le lot principal pour la diffusion de 8 matches sur leur nouvelle offre, Amazon Prime Ligue 1. Mais cette attribution de la part de la Ligue de Football Professionnel (LFP) a provoqué la colère du groupe Canal+ qui en juin dernier, s'est retiré de l'appel d'offres.



Cette guerre juridique, entre Canal+, beIN Sports et la LFP, vient de trouver un point final, à quelques heures du coup d'envoi du championnat. C'est finalement Canal+ qui diffusera les deux matches restants de chaque journée, comme ce qui était prévu en début de saison. Mais dans l'urgence, Canal+ a dû les programmer sur Canal+ Sport. La chaîne cryptée garantit tout de même l'accès à la chaîne sportive sans frais supplémentaires pour ses abonnés lors de la diffusion de Troyes-PSG samedi 7 août à 21h et de Metz-Lille dimanche 8 août à 17h.



À la télé sur Prime Video Ligue 1

Amazon Prime est donc devenu le diffuseur principal. Le groupe a d'ailleurs dévoilé son offre. Il faudra avant tout être abonné à Amazon Prime Video (5,99 euros par mois ou 49 euros par an) et souscrire au "Pass Ligue 1" à 12,99 euros par mois, sans engagement, soit un total de 18,98 euros par mois. Petite subtilité, le groupe a créé une chaine dédiée : Prime Video Ligue 1 et a mis en place une période d'essai gratuite de 10 jours.



On y retrouvera les huit autres rencontres, comprenant le multiplex du dimanche 15h, ainsi que les affiches du vendredi à 21h, du samedi à 17h et du dimanche à 13h et 20h45. C'est donc sur Amazon Prime que vous pourrez regarder le match d'ouverture entre l'AS Monaco et le FC Nantes ce vendredi 6 août à 21h.



À la radio sur RTL

À la radio, RTL vous accompagne cette saison encore pour tout savoir au sujet de la Ligue 1. Ne ratez rien de la saison avec On refait le match présenté par Florian Gazan au mois d'août. Vous retrouverez également RTL Foot dès la première journée de championnat le vendredi, samedi et dimanche, en direct avec Eric Silvestro et Giovanni Castaldi, qui seront ensuite rejoints par Xavier Domergue. Puis à la rentrée, On refait le match se poursuivra, toujours présenté cette saison par Christian Ollivier.