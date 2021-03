Suède : Zlatan Ibrahimovic de retour face à la Géorgie de... Willy Sagnol

publié le 23/03/2021 à 18:24

Un retour très attendu et l'occasion de retrouver un ancien international français disparu des radars depuis octobre 2017. De nouveau sélectionné en équipe de Suède après plus de quatre ans d'absence - un choix personnel effectué après l'Euro 2016 -, Zlatan Ibrahimovic doit retrouver la tunique jaune et bleue jeudi 25 mars (20h45) face à la Géorgie de Willy Sagnol.

L'ancien latéral droit de l'équipe de France (58 sélections entre 2000 et 2008) vient en effet d'être nommé sélectionneur de la 89e nation au classement Fifa le 15 février dernier. Il devient le deuxième français à prendre en charge l'équipe du Caucase après Alain Giresse (2004-2005). Outre la Suède, la Géorgie doit se frotter à l'Espagne, à la Grèce et au Kosovo dans les éliminatoires du Mondial 2022.

Ancien joueur de Saint-Étienne, de Monaco et du Bayern Munich, vainqueur de la Ligue des champions 2001 et finaliste du Mondial 2006, Sagnol (44 ans) a commencé sur le banc avec l'équipe de France des moins de 20 ans puis avec les espoirs. En mai 2014, il devient entraîneur de Bordeaux, qu'il quittera en mars 2016 alors que le club est 15e en championnat (6e lors de sa première saison).

Un match à la tête du Bayern

Il retrouve ensuite "son" Bayern pour devenir adjoint de Carlo Ancelotti en juin 2017 et officie en tant que coach principal durant une rencontre (match nul) après la mise à l'écart de l'Italien le 28 septembre. Derrière cet intérim, le géant bavarois confie les clefs à Jupp Heynckes pour un quatrième et dernier passage jusqu'à la fin de la saison.

La Géorgie n'est jamais parvenue à se qualifier pour la phase finale d'un mondial en six participations aux éliminatoires depuis 1998 - ni pour un Euro. Son meilleur résultat est une 3e place lors des qualifications du Mondial 2002, derrière l'Italie et la Roumanie, devant la Hongrie et la Lituanie.

Quant à Zlatan Ibrahimovic, il espère à 39 ans disputer en juin un cinquième Euro, et pourquoi pas fin 2022 à un cinquième Mondial. Loin de l'image qu'il s'amuse à se fabriquer, le géant au catogan (1,95 m) a livré une conférence de presse tout en modestie, lundi 22 mars. "Je ne suis pas là pour avoir mon propre show", a lâché celui qui avait la semaine dernière qualifié son come-back de "retour du Dieu".

"Plus je vieillis, plus j'ai de la patience, tant sur le terrain qu'en dehors", a encore assuré l'ancien buteur du PSG. "Je ne suis qu'un morceau de puzzle parmi plein de morceaux de puzzle (...) mais si vous me demandez, je suis le meilleur du monde !", a-t-il plaisanté. L'attaquant aux 62 buts en 116 sélections s'était rapproché du sélectionneur Janne Andersson ces derniers mois pour un retour, en confiant que le maillot jaune et bleu lui manquait.

"J'ai tout le temps suivi l'équipe nationale. Jouer en équipe nationale est la plus grande chose que l'on puisse faire en tant que joueur de football. Pendant que je les suivais, au fond de moi, je me disais 'je pense que je peux faire quelque chose'". La dernière sélection de "Zlatan" remonte au 22 juin 2016 lors d'un Suède-Belgique (0-1) à l'Euro.