Suède : Ibrahimovic annonce "modestement" son retour en sélection cinq ans après

publié le 16/03/2021 à 15:27

"The return of the God", "Le retour du Dieu" en Français : fidèle à son image, Zlatan Ibrahimovic a réagi par ces mots à son retour en sélection suédoise, cinq minutes après l'annonce de la liste pour les matches de la fin du mois de mois dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2022. La Suède jouera contre la Géorgie le 25 mars et le Kosovo le 28 mars.

Le géant au catogan (1,95 m), 39 ans depuis le 3 octobre dernier, avait pris sa retraite internationale après l'Euro 2016. La Suède avait terminé 4e de son groupe derrière l'Italie, la Belgique et l'Irlande. La 116e et dernière sélection (62 buts) de "Ibra" fut une défaite 1-0 face aux Belges. Depuis, l'hypothèse de son retour sous le maillot jaune et bleu était régulièrement revenue sur le devant de l'actualité, prenant un peu plus de consistance en novembre dernier.

Sans l'ancien attaquant du PSG, la Suède a atteint les quarts de finale de la Coupe du Monde 2018 en Russie (défaite 2-0 face à l'Angleterre) et s'est qualifiée pour l'Euro 2020, reporté à 2021, en terminant 2e de son groupe derrière l'Espagne. Ibrahimovic est pour sa part revenue en Europe, au Milan AC, début 2020 après un peu plus de 18 mois aux USA, aux Los Angeles Galaxy. Il totalise 27 buts en 41 matches avec les Rossoneri pour son deuxième passage, dont 16 cette saison.