Renversant. Un Olivier Giroud des grands soirs a offert à l'AC Milan le derby milanais ce samedi 5 février en inscrivant un doublé en 3 minutes à l'entame du dernier quart d'heure du match, marqué également par l'exclusion d'un autre français milanais, Théo Hernandez, à la 95e minute.



Titulaire en pointe en l'absence de Zlatan Ibrahimovic, blessé au tendon d'Achille, Giroud a donc enfilé ses habits de sauveur pour son premier derby milanais, car il n'était pas entré en jeu à l'aller (1-1). Milan étant mené 1-0 depuis la 38e minute, le Français a d'abord remis son équipe en selle à la 75e minute, en allant récupérer un ballon au milieu puis en se jetant au bout de l'action pour égaliser.

Seulement trois minutes plus tard, l'insubmersible meilleur buteur de l'équipe de France encore en activité a fait basculer le derby, en marquant après un joli contrôle dos au but à la 78e minute. L'occasion d'aller cueillir l'ovation des tifosi rossoneri, dans ce stade San Siro où l'ex-Gunners se plait de plus en plus, et où il a marqué ses huit buts de la saison (sept en Serie A, un en Coupe d'Italie).

La course au titre totalement relancée

"J'étais un peu frustré en première période, comme toute l'équipe parce qu'on n'avait pas très bien joué. J'espérais bien avoir un ou deux ballons dans la surface", a indiqué le héros du soir sur DAZN. "Pour le titre, on est dans la course, mais il reste encore beaucoup de matches et l'Inter est toujours devant", a-t-il ajouté.

Il faut dire que l'AC Milan est plus que jamais en course pour aller décrocher le scudetto. Si l'Inter Milan conserve la tête, cette défaite constitue un sacré coup d'arrêt pour les Nerazzurri, battus pour la deuxième fois en championnat seulement, avant de se déplacer le week-end prochain à Naples (3e), qui peut aussi revenir à un point dimanche en cas de succès à Venise.