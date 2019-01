publié le 14/01/2019 à 17:01

Initialement vide de toute rencontre de premier plan sur les pelouse françaises, la troisième semaine de l'année civile 2019 va finalement concerner les supporters aux quatre coins de l'Hexagone. Sont programmées mardi 15 et mercredi 16 janvier cinq rencontres de la 17e journée de Ligue 1, une de la 18e et le dernier 32e de finale de la Coupe de France.



Programmées en décembre, les 17e et 18e journées du championnat de France de première division ont été largement perturbées par le mouvement des "gilets jaunes" puis l'attaque à Strasbourg. Pour le match de Coupe Grenoble - Strasbourg, c'est le gel qui a entraîné un report. Le vainqueur retrouvera en 16es le Paris Saint-Germain, qui est pour sa part en stage au Qatar cette semaine.

L'invincible leader de Ligue 1 jouera ses deux matches en retard contre Montpellier le mercredi 20 février à 20h et à Dijon le mercredi 13 mars (heure non fixée). D'ici là, le calendrier sera remis à jour pour tout le monde, à moins que l'actualité et/ou la météo ne vienne de nouveau le perturber.

L'OM à Geoffroy-Guichard

Sur le papier, l'affiche la plus alléchante de la semaine est Saint-Étienne - Marseille, mercredi 16 janvier (21h) avec cette question : Rudi Garcia et les Marseillais (9es) peuvent-ils renouer avec le succès sur la pelouse du 4e ? Ils vont en tout cas tout faire pour ne pas perdre, loin du Vélodrome, pour apaiser un peu le climat délétère autour du club phocéen.



Deux heures plus tôt, Lyon (3e) se rend à Toulouse (14e) avec l'objectif de revenir à quatre points de Lille, pas concerné cette semaine. Dernier mais tombeur du PSG en Coupe de la Ligue, Guingamp reçoit Rennes (7e) dans le "Celtico". Monaco (19e) et sa nouvelle recrue Cesc Fabregas se frottent à Nice (8e).

Le programme de la semaine :

Ligue 1 :

Mardi 15 janvier :

19h : Angers - Bordeaux (17e journée)



Mercredi 16 janvier :

19h : Monaco - Nice (17e journée)

19h : Nîmes - Nantes (17e journée)

19h : Toulouse - Lyon (17e journée)

19h : Guingamp - Rennes (18e journée)

21h : Saint-Étienne - Marseille (17e journée)



Coupe de France :





Mercredi 16 janvier :

19h15 : Grenoble - Strasbourg (32es de finale)