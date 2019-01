publié le 14/01/2019 à 11:42

L'image qui restera de ce Marseille-Monaco du dimanche 13 janvier ce sont les joueurs de l'OM, le gardien Steve Mandanda en tête, en pleine discussion houleuse avec les représentants des supporters au pied des virages du Vélodrome à l'issue de la rencontre. "C'est tellement chaotique, là, que je pense que parler ça sert à rien", estime pourtant l'un des fans phocéen. "Il faut qu'ils travaillent, remettent le bleu de chauffe, il faut des victoires, ça passera par là".



Les supporters de l'Olympique de Marseille sont pour la plupart toujours en colère après ce résultat nul (1-1), qui porte la série des ciel et blanc à huit matches sans succès depuis le 25 novembre. "Comment vous voulez qu'il y ait de l'ambiance ?, interroge l'un d'entre eux. "Y a pas d'équipe, c'est une catastrophe, le milieu de terrain c'est une catastrophe, la défense c'est une catastrophe, l'attaque il faut même pas en parler".

Sur les banderoles déployées, tout le monde en a pris pour son grade, mais l'entraîneur Rudi Garcia reste la principale cible. "Dans tous les clubs où il est passé il est bon deux ans ce mec-là", juge un autre supporter. "Au bout de la troisième année ça ne marche pas, donc je pense que s'il est assez intelligent et qu'il est responsable, il met la clé sous la porte".

"On ne se retrouve pas dans cette équipe", poursuit cet ultra. "Mouiller le maillot, c'est le strict minimum et quand on voit qu'il y a des mecs comme Payet qui touchent 500.000 euros par mois et qui passent leur temps à marcher, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons". Autour de lui, le chant "mouille le maillot ou casse-toi" résonne, repris par des dizaines d'amoureux de l'OM. Amoureux déçus.



Prochain match pour Marseille, un difficile déplacement à Saint-Étienne mercredi 16 janvier (21h). Les Verts occupent la 4e place de la Ligue 1 alors que l'OM a reculé au 9e rang. Il y aura ensuite un match à Caen (16e) le dimanche 20 janvier (17h) puis le retour au Vélodrome face à Lille (2e) le vendredi 25 janvier (20h45).