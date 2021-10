Saint-Étienne - Lyon : Puel sera écarté après la victoire de l'OL, annonce Gazan

Samedi 2 octobre, la "grosse cote" concerne le match Saint-Étienne - Lyon du lendemain soir, le seul et unique vrai derby de la Ligue 1 - ce sera d’ailleurs le 123e de l’histoire - "et je vous parie que l'OL va l’emporter et déclencher le premier renvoi de coach de la saison, celui des Verts, Claude Puel".

L'entraîneur de 60 ans avait d'ailleurs disputé son tout premier match sur le banc de Saint-Étienne contre Lyon il y a deux ans et l’avait emporté 1-0, ce qui "équivaut à un totem d’immunité dans Koh-Lanta, s'amuse Florian Gazan. Sauf que depuis, l’eau du Rhône est passée sous les ponts (...) et en cas de défaite dimanche, ce sera l’épreuve des poteaux, mais d’exécution. Et la sentence sera irrévocable".

"Faut dire qu’à 'Sainté' en ce moment, les feux ne sont pas au vert mais au rouge comme la couleur de la lanterne, vu que les Stéphanois sont derniers de Ligue 1 avec aucune victoire en huit journées et déjà cinq défaites dont le 3-0 encaissé samedi dernier face au Nice de Christophe Galtier, l’homme qui avait ramené les Verts en Coupe d’Europe. Là, avec déjà 10 points de retard sur la première place qualificative en Ligue Europa, on peut dire que pour les Verts l’an prochain ce sera regarder la coupe à la maison, raté les Verts, raté".

Ce n’est pas 'Allez les Verts' que Claude Puel entendra mais 'Voilà, c’est fini' Florian gazan

Pourtant, Claude Puel y croit encore et a expliqué que ce derby arrivait à point nommé, que c’est le meilleur moyen d’avoir cette étincelle et de repartir de l’avant. Mais pour Florian Gazan, "les chiffres sont aussi contraires que les vents : avec 1,08 point pris par rencontre cette saison, il a établi un nouveau record, celui de la plus mauvaise moyenne pour un entraineur des Verts ayant coaché au moins 50 matchs".

"Et avec trois points en huit matchs, 'Sainté' réalise son plus mauvais démarrage en championnat depuis 1988. Pire, la saison dernière Lyon était venu fesser les Verts à domicile (0-5) et reste sur trois victoires face au rival historique. Pire que pire, Saint-Étienne est à vendre. C’est officiel, et en l’état le club ressemble plus à une épave bonne pour la casse qu’à l’occase de l’année. Changer de coach, c’est le moyen de dire aux éventuels acheteurs, 'voilà, y a un nouveau carrossier, il va vous la remettre sur pied'".

"Et enfin pire que pire que pire, Jean-Michel Aulas ne serait pas fâché qu’une victoire de son club coûte la tête à Claude Puel, qui avait réclamé cinq millions à l’OL après avoir été viré en 2011. Et qui aux prudhommes a finalement obtenu autant que le nombre de victoires des Verts cette saison : je le rappelle, zéro. C’est pourquoi si dimanche aux alentours de 22h50 'Sainté a perdu le derby', ce n’est pas 'Allez les Verts' que Claude Puel entendra mais 'Voilà, c’est fini'".