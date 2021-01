publié le 22/01/2021 à 23:30

Lors de chaque journée du championnat de France de Ligue 1, retrouvez RTL Foot tous les vendredi, samedi et dimanche de 20h à 23h. Éric Silvestro, Xavier Domergue et Giovani Castaldi vous font vivre la grande affiche de la soirée en compagnie d'invités et des envoyés spéciaux dans les stades pour les commentaires en direct.

Vendredi 15 janvier, le Paris Saint-Germain, de retour sur le fauteuil de leader (à la différence de buts devant Lille) grâce à son succès sur Brest (3-0), recevait Montpellier (11e), battu à domicile par Monaco (2-3) lors de sa dernière sortie. Pour la première fois depuis l'arrivée de Pochettino, Neymar, Mbappé et consorts ont bénéficier d'une semaine complète sans match avant la rencontre.

Dans l'heure précédent le coup d'envoi, retrouvez un entretien avec le gardien corse de Lens Jean-Louis Lecca, toutes les dernières informations avant la 21e journée de Ligue 1 et le derby Saint-Étienne - Lyon, les stories de Baptiste Durieux et la chronique "Inside Ligue 1" avec le milieu de Brest Paul Lasne.