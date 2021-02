RTL Foot : que pensent les enfants de la nouvelle blessure de Neymar ?

publié le 13/02/2021 à 23:30

Lors de chaque journée du championnat de France de Ligue 1, retrouvez RTL Foot tous les vendredi, samedi et dimanche de 20h à 23h. Éric Silvestro, Xavier Domergue et Giovani Castaldi vous font vivre la grande affiche de la soirée en compagnie d'invités et des envoyés spéciaux dans les stades pour les commentaires en direct.

Samedi 13 février, Lyon (2e, 52 points) recevait Montpellier (11e, 32 points), avec la possibilité de mettre la pression sur Lille avant le match du Losc face à Brest dimanche 14 février (17h05). Dans l'heure précédent le coup d'envoi, retrouvez le débrief des deux premiers matches de cette 25e journée, PSG-Nice et Reims-Lens.

Cette semaine, la séquence "RTL petit-pont", où la parole est donnée à des jeunes joueurs (9-14 ans), est consacrée au 8e de finale aller de Ligue des champions Barça-PSG, qui se jouera sans Neymar ni Angel Di Maria, mardi 16 février (21h). Enfin, le Conseil de l'Europe se rend en Angleterre avec un focus sur Manchester City et Leicester.