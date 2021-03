RTL Foot : PSG-Nantes en intégralité et retour sur Monaco-Lille

et Giovanni Castaldi

publié le 14/03/2021 à 23:30

Lors de chaque journée du championnat de France de Ligue 1, retrouvez RTL Foot tous les vendredi, samedi et dimanche de 20h à 23h. Éric Silvestro, Xavier Domergue et Giovani Castaldi vous font vivre la grande affiche de la soirée en compagnie d'invités et des envoyés spéciaux dans les stades pour les commentaires en direct.

Dimanche 14 mars, le Paris Saint-Germain (2e, 60 points), recevait le FC Nantes (19e, 24 points) avec la possibilité de revenir à la hauteur du leader lillois et de le dépasser à la différence de buts, quatre jours après sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions et toujours sans Neymar.

Avant le coup d'envoi, retrouvez le débrief de tous les matches de cette 29e journées, avec notamment l'affiche Monaco-Lille, qui s'est achevée sans but (0-0). Qui a fait la plus mauvaise opération ?