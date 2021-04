RTL Foot : Marseille-Dijon en intégralité

publié le 04/04/2021 à 23:30

Dimanche 4 avril, l'Olympique de Marseille de Jorge Sampaoli (7e, 45 points) recevait la lanterne rouge, Dijon (20e, 15 points) avec l'espoir de renouer avec la victoire après la claque reçue à Nice (3-0) avant la trêve internationale. De leur côté, les Bourguignons de David Linares restaient sur une terrible série de 14 matches sans succès, dont 11 défaites de rang.

L'heure précédant le coup d'envoi est consacrée au débrief des six matches de l'après-midi. Bordeaux et Nantes ont encore été battus, à domicile, par Strasbourg (2-3) et Nice (1-2), tandis que Saint-Etienne et Lorient se sont imposés, respectivement contre Brest (1-0) et à Nîmes (0-2).