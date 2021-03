RTL Foot : l'OM de Sampaoli giflé à Nice, J-1 avant Lyon-PSG

et Giovanni Castaldi

publié le 20/03/2021 à 23:30

Comme tous les vendredi, samedi et dimanche, retrouvez RTL Foot pour trois heures en compagnie de Éric Silvestro, Xavier Domergue, Giovanni Castaldi et Raymond Aabou. Au sommaire de cette émission du samedi 20 mars, la première défaite de Jorge Sampaoli en tant qu'entraîneur de l'Olympique de Marseille (6e, 45 points), et quelle défaite : 3-0 sur la pelouse de Nice (10e, 39 pts).

Un peu plus tôt dans la journée, le Stade Rennais (7e, 44 pts) s'est relancé dans la course à l'Europe en s'imposant 3-1 à Metz (8e, 42 pts). Une large page est également consacrée à la présentation du choc de clôture de cette 30e journée, Lyon-PSG (2es ex-aequo avec 60 points, à 3 longueurs de Lille) avec le retour de Neymar dans le groupe parisien après plus de cinq semaines d'absence.

La séquence "RTL Petit Pont", où les enfants ont la parole, est consacrée au retour de Zlatan Ibrahimovic en sélection suédoise. Direction ensuite le "Conseil de l’Europe", avec Alexis Menuge pour l'Allemagne, Bruno Constant pour l'Angleterre et Matthias Valton pour l'Espagne. Robert Lewandowski, Erling Haaland et Karim Benzema ont encore brillé ce week-end.

Le "Défootoir" reçoit ce soir Lucas et Tom, du compte Twitter Today is football. Enfin place aux débats dans la troisième heure de l'émission, avec un passage en revue de toute l'actualité de la semaine, de la liste de Didier Deschamps pour les trois prochains matches de l'équipe de France au tirage au sort de la Ligue des champions avec notamment PSG-Bayern en quarts. Bonus de cette émission le match de rugby France-Pays de Galles.