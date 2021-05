RTL Foot : Lens-Lille en intégralité, toutes les infos de la 36e journée de L1

publié le 07/05/2021 à 23:30

Lors de chaque journée du championnat de France de Ligue 1, retrouvez RTL Foot tous les vendredi, samedi et dimanche de 20h à 23h. Éric Silvestro et Giovanni Castaldi vous font vivre la grande affiche de la soirée en compagnie d'invités et des envoyés spéciaux dans les stades pour les commentaires en direct.

Vendredi 7 mai, le RC Lens (5e, 56 points) recevait Lille (1er, 76 pts) pour un 112e derby du Nord électrique après les propos du milieu sang et or Gaël Kakuta : "Si on peut priver Lille du titre, ça serait beau. Je préfère que Paris soit champion". Attendu à Rennes (7e, 54 pts) en clôture de cette 36e journée, Paris (2e) compte 75 unités.

Dans la première heure de l'émission, retrouvez toutes les informations sur les autres rencontres du week-end, Lyon - Lorient et Reims - Monaco dans la course à la 3e place, Nantes - Bordeaux dans la lutte pour le maintien ou encore l'affiche Saint-Étienne - Marseille. Également au sommaire, les "stories" de Baptiste Durieux.