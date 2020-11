RTL Foot du samedi 31 octobre : Nantes-PSG et France-Irlande

publié le 31/10/2020 à 23:30

Lors de chaque journée du championnat de France de Ligue 1 de football, retrouvez RTL Foot tous les vendredi, samedi et dimanche de 20h à 23h. Éric Silvestro et Giovani Castaldi vont font vivre la grande affiche de la soirée (Nantes-PSG) en compagnie d'invités et des envoyés spéciaux dans les stades pour les commentaires en direct.

Retrouvez également le débrief du match de l'après-midi (Rennes-Brest) à 20h15, la séquence "RTL petit-pont" (20h35), où la parole est donnée à des jeunes joueurs (9-14 ans), et le Conseil de l'Europe avec un focus sur l'un des grands championnats européens (20h45). Samedi 31 octobre, place à la Premier League.

Bonus de cette émission : le match en retard de rugby France-Irlande, comptant pour la 5e et dernière journée du Tournoi des VI Nations 2020.