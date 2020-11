RTL Foot du 30 octobre : Maradona est-il le meilleur joueur de l'histoire ?

publié le 30/10/2020 à 23:30

Autour de Éric Silvestro, Xavier Domergue, Giovanni Castaldi, Nicolas Georgereau et Baptiste Durieux décryptent l'actualité foot de la semaine durant trois heures. En l'absence de match de Ligue 1, OM-Lens (9e journée) étant été reporté en raison du coronavirus, place aux débats.

Diego Maradona est-il le plus grand joueur de tous les temps ? Omar da Fonseca (BeIn Sports) et Arnaud Tulipier (France Football) sont également invités à se prononcer sur cette question, à l'heure des 60 ans de l'Argentin. La France reconfinée, le football amateur est-il en danger ? Quel bilan et quel successeur pour Josep Maria Bartomeu au Barça ?

Une large partie de l'émission est aussi consacrée à la Ligue des champions. L'Olympique de Marseille va-t-il revivre l'humiliation de 2013 avec un zéro pointé en six rencontres ? Faut-il s'inquiéter pour le Paris Saint-Germain, en dépit de la victoire à Istanbul ? A-t-on vu le Stade Rennais trop beau ?