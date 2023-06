Retraite de Zlatan Ibrahimovic : les 9 déclarations les plus marquantes du buteur suédois

Zlatan Ibrahimovic a fait ses adieux au football. L'attaquant suédois a annoncé sa retraite à l'âge de 41 ans dimanche 4 juin. "Quand je me suis réveillé, il pleuvait, je me suis dit que même Dieu était triste", a notamment déclaré l'ex-Parisien devant la presse. Du Zlatan dans le texte.

Le buteur de l'AC Milan, gêné par de nombreuses blessures ces dernières années, a pris la parole devant son public après la victoire des siens lors de la dernière journée du championnat. "C'est le moment de dire au revoir au football, pas seulement à vous. Il y a trop d'émotion maintenant, allez Milan et au revoir", a lancé le néo-retraité.

Durant sa carrière, Zlatan Ibrahimovic a marqué les esprits par ses exploits devant le but. Mais c'est aussi en-dehors des terrains que l'avant-centre suédois s'est illustré avec des déclarations devenues légendaires.

"Je ne connais pas la Ligue 1"

En juillet 2012, le Paris Saint-Germain créé l'événement en signant Zlatan Ibrahimovic lors du mercato estival. La France (re)découvre le style du Suédois avec une première intervention qui a marqué les esprits. "Je ne connais pas la Ligue 1, mais la Ligue 1 me connaît", a lancé l'attaquant devant la presse. Le ton était donné d'emblée. Il annonçait aussi vouloir "habiter dans la Tour Eiffel et se rendre aux entraînements en parachute."

La France "ne mérite pas le PSG"

Arrivé depuis plusieurs années dans la capitale, l'attaquant parisien va "craquer" lors d'une sortie avec son club du côté de Bordeaux en mars 2015. Selon lui, la France est un "pays de merde qui ne mérite même pas le PSG". En cause, un désaccord avec les arbitres ce jour-là. Il présentera ses excuses face à l'ampleur de la polémique déclenchée par cette phrase.

Les supporters "n'avaient rien" avant l'arrivée d'Ibra

Attention, on ne siffle pas Zlatan Ibrahimovic. Pris en grippe par les supporters du club, le géant suédois a répondu à sa manière, évidemment très agacé. "Ils en demandent beaucoup. C'est étrange au regard de ce qu'ils avaient par le passé. Parce qu'avant, ils n'avaient rien", assurait l'attaquant parisien en mars 2013. Dix ans plus tard, la situation n'a pas évolué et les stars parisiennes, comme Messi ou Neymar, se font toujours siffler.

"Je pars comme une légende"

À l'image de sa dernière sortie en carrière, Zlatan Ibrahimovic sait soigner ses adieux. En mai 2016, le Suédois annonce qu'il va quitter le club de la capitale à la fin de la saison. Et pour le dire, l'attaquant sort une punchline dont il a le secret. "Demain, je vais jouer mon dernier match au Parc des Princes. Je suis arrivé comme un roi, je pars comme une légende", déclarait Ibra sur Twitter.

"Je suis le passé, le présent et le futur"

En mars dernier, Zlatan Ibrahimovic, à 41 ans, est devenu le joueur le plus âgé à disputer une rencontre des éliminatoires de l'Euro. Avant de battre ce record, la star suédoise assurait être "le passé, le présent et le futur" de sa sélection. Malgré cette sortie médiatique, l'attaquant a bien décidé de raccrocher les crampons quelques mois plus tard.

"J'ai placé la Suède sur la carte du monde"

Selon ses propres mots, Zlatan Ibrahimovic aurait réussi l'exploit de placer deux pays sur la carte du monde. "J'ai placé la Suède sur la carte du monde, et maintenant, j'ai aussi placé la France sur une carte du monde. J'en suis très heureux", assurait le Suédois, après son passage au Paris Saint-Germain.

"Je suis le meilleur"

La confiance est peut-être l'un des mots les plus importants pour Zlatan Ibrahimovic. Tout au long de sa carrière, le Suédois aura tenté de glaner une Ligue des champions ainsi que le Ballon d'Or. "Je n'ai pas besoin de trophées pour savoir que je suis le meilleur", assurait-il pourtant. Mais ces deux trophées manquent bien à son palmarès.

"Vous vouliez Zlatan, je vous ai donné Zlatan"

Avant de revenir sur le Vieux Continent, Zlatan Ibrahimovic a fait un crochet par les États-Unis pour évoluer à Los Angeles dans la franchise des Galaxy. Là-bas, le Suédois n'a pas perdu son sens pour la punchline. "Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu", déclarait-il au moment d'annoncer son départ. "Vous vouliez Zlatan, je vous ai donné au Zlatan (...) Maintenant, retournez voir du baseball", poursuivait-il.

"Je suis payé pour jouer avec mes pieds"

Lors de ses premiers mois du côté de Manchester United, le géant suédois a été très critiqué Outre-manche. Quand l'attaquant est parvenu à trouver ses marques, il s'est permis de critiquer ceux qui s'interrogeaient à son sujet. "Je suis venu en Premier League et personne ne pensait que ça marcherait. Mais comme toujours, je leur ai fait se manger les c*******.", assurait l'avant-centre. "Cela m'a donné beaucoup d'énergie, croyez-moi, parce qu'ils sont payés pour raconter de la m**** alors que moi, je suis payé pour jouer avec mes pieds".

"Ce qu'il fait avec un ballon, je le fais avec une orange"

Les fans de l'OL se souviendront sûrement de l'attaquant norvégien John Carew, passé par Lyon dans les années 2000. L'ex-buteur lyonnais a été sévèrement taclé par Zlatan Ibrahimovic. "Ce que John Carew fait avec un ballon, je le fais avec une orange", avait déclaré le Suédois au sujet du Norvégien. On imagine que les deux hommes ne sont pas partis ensemble en vacances à la suite de cette déclaration.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info