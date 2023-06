Real Madrid : Di Stefano, Ronaldo, Zidane… Où se situe Benzema parmi les légendes du club ?

"L'une des plus grandes légendes de notre club ainsi que du football mondial". Au sein de l'un des plus grands clubs de l'histoire du football, Karim Benzema s'est fait une place de choix parmi les légendes, aux côtés de Raul, Cristiano Ronaldo ou encore Hugo Sanchez. Mais où se trouve-t-il en comparaison avec ces grands noms du Real Madrid ?

Son départ, annoncé ce dimanche 4 juin, laisse un peuple orphelin. Au cours des 14 ans qu'il a passés au club, Karim Benzema a symbolisé la gloire madrilène de la fin des années 2010 et du début des années 2020, aux côtés de Cristiano Ronaldo d'abord, mais aussi des indéboulonnables Tony Kroos, Luka Modric, Sergio Ramos ou encore Marcelo.



Le buteur fétiche des Merengue est aujourd'hui le Madrilène avec le plus de trophées, à égalité avec Marcelo. Il a notamment remporté quatre championnats d'Espagne et cinq Ligue des champions. Un seul joueur est parvenu à remporter plus de C1 que lui, le madrilène Paco Gento.

Une légende façonnée avec le temps

D'un point de vue individuel, l'international français est rentré en 2022 dans la liste des 8 joueurs qui ont remporté un Ballon d'Or sous les couleurs du Real Madrid. Après 14 ans, il est aussi devenu le cinquième joueur le plus capé derrière Raul (741 matchs), Iker Casillas (725 matchs), Manuel Sanchis (710 matchs) et Sergio Ramos (671 matchs). À noter qu'il est le seul du top 10 à ne pas être d'origine espagnole.

Il se trouve à seulement une marche du meilleur buteur du club, Cristiano Ronaldo. Au cours de sa aventure madrilène, il a inscrit 353 buts, contre 450 pour le Portugais. Il est même parvenu à dépasser Raul, légende indiscutable en Espagne et auteur de 323 buts en 16 ans.

Benzema a attendu le départ de Ronaldo pour prendre la lumière. À son arrivée, il a joué le rôle de lieutenant discret du quintuple Ballon d'Or, jusqu'en 2018. Il a ensuite pris les devants et porté l'équipe sur ses épaules. À titre d'exemple, cette saison encore, à 35 ans et malgré des pépins physiques à répétition, le capitaine merengue a fini meilleur buteur de son équipe avec 30 réalisations en 42 matches avant la 38e journée dimanche.

Des statistiques honorables, mais dérisoires par rapport à sa fantastique saison 2021-2022, qui lui a valu la récompense individuelle suprême, le Ballon d'Or. Avec 44 buts en 46 matches en club en 2021-2022, "KB9" a porté la "Maison blanche" lors de l'épique campagne européenne qui a mené le Real vers sa 14e couronne en Ligue des champions.



Le football salue une "légende"

S'il est difficile de comparer des joueurs de générations différentes, il ne fait aucun doute que Karim Benzema figure parmi les joueurs les plus marquants de l'histoire du club. En témoignent les adieux et l'hommage qui lui ont été rendus pour son dernier match ce dimanche.



"Il a gagné le droit de décider ce qu'il veut faire, il faut juste le remercier pour tout ce qu'il a accompli pour ce club, c'est légendaire, inoubliable, il restera dans l'histoire de ce club", a réagi son entraîneur Carlo Ancelotti, "J'ai conscience d'avoir dirigé l'un des meilleurs joueurs du monde, un joueur complet, une bonne personne, très humble, très sérieux". Ses coéquipiers madrilènes ont tous adressé un message pour rendre hommage à "KB9", Patrice Evra a de son côté fait référence à "un frère, une légende".



Dans le communiqué du Real Madrid venu annoncer le départ de l'attaquant, le club exprime "toute sa gratitude et son affection à celui qui est déjà l'une de nos plus grandes légendes". "Les Madridistas et tous les supporteurs du monde ont apprécié son football plein de magie et unique, qui a fait de lui l'une des plus grandes légendes de notre club ainsi que du football mondial", peut-on également y lire. La Liga, le championnat espagnol, a également tenu à saluer "Benzema, la légende du Real Madrid" sur Twitter avec une compilation de ses meilleurs moments.