Football : Zlatan Ibrahimovic annonce sa retraite à 41 ans

En cette fin de saison de football, les adieux s'enchaînent. Dimanche 4 juin, c'était au tour de Zlatan Ibrahimovic d'annoncer la fin de sa carrière de joueur et de faire ses adieux au ballon rond.

"C'est le moment de dire au revoir au football, pas seulement à vous. Il y a trop d'émotions maintenant, allez Milan et au revoir", a-t-il lancé, très ému, sur le terrain du stade de San Siro, après la victoire de ses partenaires contre l'Hellas Vérone (3-1) lors de la 38e et dernière journée de la saison.

En raison de blessures à répétition, le quadragénaire n'a pratiquement pas pu jouer cette saison. Il était revenu à la compétition en février après avoir été opéré du genou gauche en mai 2022. "On ne peut que le remercier pour tout ce qu'il a fait pour nous. Et c'est triste qu'un champion comme ça ne joue plus au football", a commenté l'entraîneur Stefano Pioli.

Passé également par l'Ajax Amsterdam, la Juventus, l'Inter Milan, le FC Barcelone, le Paris Saint-Germain et Manchester United, il compte de nombreux titres de champion à son palmarès : deux aux Pays-Bas, cinq en Italie (trois avec l'Inter, deux avec Milan), un en Espagne et quatre en France. Entre son passage à Manchester United et son retour à Milan, il avait porté les couleurs du Los Angeles Galaxy de mars 2018 à novembre 2019.



La nouvelle vie de Zlatan Ibrahimovic

En conférence de presse, le joueur suédois a reconnu que "le vestiaire [allait lui] manquer" : "Ça a été une carrière longue, dont je suis fier. Aujourd'hui, c'était ma dernière journée de professionnel", a-t-il confié. "Je voulais remercier Milan et toutes les équipes avec lesquelles j'ai joué. Profitons maintenant, un nouveau chapitre commence."



Pour la suite, Zlatan Ibrahimovic n'a pas de plan défini : "Je veux me prendre l'été, réfléchir et quand la situation se calmera un peu, on regardera. Entraîneur ou dirigeant, c'est une grande responsabilité", a-t-il admis. "Entraîneur, tu as moins de liberté qu'un joueur de faire ce que tu veux. Mais je ne pense pas que je quitterai le monde du football."

