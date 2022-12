Le monde avait les yeux rivés sur la cérémonie de clôture de la Coupe du monde de football 2022. Pour cet évènement, plus d'un milliard de téléspectateurs, dans le monde entier, étaient connectés et 89.000 présents sur place. Parmi les nombreux spectacles, un des divertissements principaux était l'apparition du chanteur Gims pour interpréter un des hymnes de la compétition : Arhbo. Il était accompagné du chanteur star de Reggaeton, Ozuna.

Un autre titre officiel de la Coupe du monde, Hayya Hayya, a été interprété par Davido et Aisha, une chanteuse qatarie. Mais la cérémonie de clôture a aussi été le théâtre de spectacles variés. Des cachalots et des dauphins volants ont fait leur apparition en plein milieu du stade Lusail et des ballons aux couleurs de la France et de l'Argentine ont été lâchés dans le ciel.

Des avions ont survolé l'enceinte et des spectacles sons et lumière ont rythmé cette cérémonie. Un feu d'artifice tiré depuis le toit a mis un terme au spectacle pour laisser place à l'attente d'avant match.

