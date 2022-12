Coupe du monde 2022 : Messi/Modric, duel de leaders pour le rêve d'une vie

Avant de s'affronter ce mercredi 14 décembre, les Marocains comme les Français regarderont certainement ce mardi soir l'autre demi-finale de ce Mondial entre l'Argentine et la Croatie à 20h. Sur le terrain deux monstres sacrés, deux Ballon d'Or, Lionel Messi et Luka Modric qui ont pour la dernière fois l'occasion d'accomplir le rêve d'une vie : devenir champion du monde.

Pour ces deux génies du football, c'est aussi une revanche. La Croatie a perdu la dernière finale de la Coupe du monde en 2018. L'Argentine a perdu la précédente, celle de 2014. Ils étaient bien sûr tous les deux sur le terrain. Ces deux numéros dix ont 35 et 37 ans et vont illuminer, on l'espère, de leurs derniers feux cette rencontre qui sera probablement la dernière dans une grande compétition pour celui qui sera éliminé ce mardi soir.

Alors on peut dire que le roi Leo a 7 Ballon d'Or et que le berger Modric seulement un, mais aujourd'hui à Doha, leurs profils sont similaires. Chacun dans sa sélection respective est à la fois le leader technique, le guide spirituel et le capitaine. Ils ont été rivaux en Espagne pendant des années, quand Leo Messi a brillé à Barcelone et Luka Modric au Real Madrid.

Ce mardi soir, c'est leur dernier rendez vous. L'Argentine, très populaire au Qatar, va encore remplir les tribunes de ciel et blanc, mais la Croatie, galvanisée par sa victoire face au Brésil, compte bien mettre son grain de sable dans l'ultime rêve de Leo Messi.

