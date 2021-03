publié le 16/03/2021 à 16:37

Une semaine après les qualifications pour les quarts de finale du PSG, du Borussia Dortmund, de Liverpool et du FC Porto, place aux quatre derniers 8es de finale de Ligue des champions, mardi 16 et mercredi 17 mars (21h). Avant Bayern-Lazio (4-1 pour le tant tu titre à l'aller) et Chelsea-Atlético de Madrid (1-0), Manchester City se dresse devant le Borussia Mönchengladbach (2-0) et le Real reçoit l'Atalanta Bergame (1-0).

Les Madrilènes de Zinédine Zidane peuvent de nouveau compter sur leur arme fatale, Karim Benzema. Après avoir soigné une blessure à l'adducteur gauche qui lui a fait manquer trois matches en février, l'ancien Lyonnais a signé un but splendide lors du derby face à l'Atlético Madrid début mars (1-1) et enchaîné avec un doublé "d'extraterrestre" selon Marca samedi 13 mars contre Elche en Liga, de la tête puis du gauche, pour arracher la victoire (2-1).

Pourtant, l'attaquant français de 33 ans reste modeste. "Déjà, j'ai aucun costume de sauveur, parce que ce n'est pas le bon mot à employer, puisque qu'on est une équipe. Je joue à un poste où c'est moi qui doit terminer les actions. Donc tant mieux, j'arrive à aider mon équipe. Après, les autres attaquants aussi ils tentent leur chance, ils ont des occasions, et ça va venir, on va en marquer, on va en marquer plus de buts. On est une grande équipe, on a de grands joueurs".

Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions aura lieu vendredi 19 mars (12h) pour des matches aller les mardi 6 et mercredi 7 avril, des matches retour la semaine suivante. L'an passé, le Real était tombé dès les 8es face à Manchester City (4-2 sur l'ensemble des deux matches), alors que l'Atalanta avait été sorti en quarts par le PSG (2-1).