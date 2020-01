Rabiot : "Le Graët est un menteur", lance sa mère et agent

publié le 17/01/2020 à 10:50

International français à six reprises entre le 15 novembre 2019 et le 27 mars 2018, Adrien Rabiot reportera-t-il un jour le maillot de l'équipe de France ? Tant que Didier Deschamps en sera le sélectionneur et que Noël Le Graët sera président de la Fédération française de football, cela semble peu probable. Véronique Rabiot, mère et agent du milieu de 24 ans, s'en est ouvertement prise au second, jeudi 16 janvier.

Interrogée en direct sur la chaîne L'Équipe, la représentante du joueur de la Juventus a assuré n'avoir jamais eu aucun contact avec le président de la "3F", alors que ce dernier avait déclaré dans les colonnes du quotidien français avoir tenté d'échanger avec Adrien Rabiot mais s'être heurté à sa mère, qui demandait, selon lui, à être reçue en rendez-vous.

"Je vais être tout à fait transparente avec vous : je n'ai eu aucun contact avec M. Le Graët, a assuré Véronique Rabiot. Il ne m'a pas parlé, je ne lui ai pas parlé. Je n'ai rien demandé. On ne s'est pas parlé (...) Je sais que Les journalistes disent que j'ai eu des contacts avec M. Le Graët, ce qui est faux. C'est ce que M. Le Graët a déclaré. Aujourd'hui, tout à fait droit dans mes bottes, je vous dis : 'M. Le Graët est un menteur'. Je n'ai en aucune manière parlé avec M. Le Graët".

L'ancien joueur du PSG n'a plus été rappelé en Bleu depuis son refus d'être réserviste pour le Mondial 2018. Il avait alors diffusé une lettre ouverte dans laquelle il soutenait que le choix du sélectionneur à son égard ne répondait "à aucune logique sportive". Le Graët avait qualifié ce refus de "grosse bêtise" mais assurait vouloir rencontrer le joueur pour éclaircir la situation.

Adrien Rabiot avec la Juventus Turin le 22 octobre 2019 Crédit : Marco Bertorello / AFP