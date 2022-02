PSG-Real : Benzema forfait pour le 8e de finale aller de Ligue des champions ?

Chaque jour qui passe balaye un peu plus l'optimisme initial. Touché à l'arrière de la cuisse gauche le dimanche 23 janvier lors du match de la 22e journée de Liga contre Elche, Karim Benzema était alors sorti par précaution à la 58e minute, pensait-on. Le staff du Real Madrid se montrait rassurant et l'IRM passé le lendemain laissait envisager un retour du Français sur les pelouses après 10 jours de repos et de soins.

20 jours se sont en fait écoulés depuis, et l'attaquant français de 34 ans n'a ni rejoué ni même repris l'entraînement collectif. De fait, sa présence à 100% face au PSG en 8e de finale aller de Ligue des champions, mardi 15 février (21h) au Parc des Princes s'éloigne peu à peu. Et s'il est finalement en mesure de débuter, "KB9" n'aura au mieux que quelques minutes de compétition dans les jambes. Mais sa présence dans le groupe du Real pour la dernière répétition avant Paris, samedi 12 février à Villareal, relève de l'hypothétique.

"Il va mieux mais il est écarté", avait sobrement commenté Carlo Ancelotti samedi 5 février avant le match remporté 1-0 par les Madrilènes à Grenade. Depuis, Benzema s'est contenté de soins et de petits footings. Sa blessure n'est visiblement pas totalement cicatrisée. Avant ces pépins physiques, il restait sur une série de 7 buts marqués sur ses 7 derniers matches toutes compétitions confondues.