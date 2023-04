PSG : pourquoi Mbappé touche quasiment le double de Messi et Neymar

Sans surprise, Kylian Mbappé est le joueur de Ligue 1 le mieux payé, et de très loin, révèle L'Équipe jeudi 30 mars. Le salaire brut de l'attaquant du PSG (24 ans) est estimé à 6 millions d'euros par mois. C'est évidemment le fruit de sa prolongation de contrat la saison dernière puisqu'il a quasiment multiplié son salaire par trois. Pour l'arracher aux griffes du Real Madrid, le Qatar a sorti le carnet de chèque comme jamais. Mbappé est d'ailleurs en ce moment le sportif le mieux payé au monde toutes disciplines confondues.

Ce qui frappe aussi, c'est l'écart qui sépare le buteur français des deux autres stars du PSG, Messi et Neymar : quasiment du simple au double. Pourquoi ? Parce que l'Argentin et le Brésilien bénéficient du régime de l'impatriation fiscale, avec 30% d'abattement, ce qui est impossible pour un Français résident. Du coup le PSG est obligé de surpayer Mbappé pour qu'il lui reste à l'arrivée, symboliquement, un peu plus que ces deux coéquipiers.

Par ailleurs, le PSG truste les 10 premières places dans ce classement, comme chaque année. Marquinhos et Marco Verratti perçoivent 1,2 million d'euros par mois, Sergio Ramos 800.000 euros, Nordi Mukiele (défenseur de 25 ans même pas titulaire) 700.000. C'est plus que Wissam Ben Yedder, l'attaquant de Monaco qui, avec 650.000 euros par mois, est le joueur le mieux payé de L1 hors Paris Saint-Germain. Arrivent ensuite trois Marseillais : Jordan Veretout, Alexis Sanchez et Éric Bailly, tous entre 450 et 500.000 euros mensuels.

Salaires en hausse

Globalement, ces salaires sont en hause. Marseille a consenti beaucoup d'efforts pour densifier son effectif, essayer de titiller un peu plus le PSG et exister sur la scène européenne. Il y a également des clubs comme Nice, avec des investisseurs fortunés comme Ineos, qui sont rentrés dans la danse et font monter les prix. Chez les plus petits clubs aussi, on a parfois cassé la tirelire pour se donner toutes les chances de rester en Ligue 1, car cette saison il y aura quatre relégations en Ligue 2 pour faire passer le championnat à 18 clubs. Et donc l'idée est de se donner le plus de chance de passer ce cap difficile pour rester parmi l'élite avec des bons joueurs, et donc des salaires plus conséquents.

Ces chiffres vont en faire râler certains, en faire rêver d'autres. Comment arrive-t-on à des montants pareils ? Structurellement, le foot français paye beaucoup ses joueurs. Le poste salaire représente 60% des charges d'exploitation - c'est nettement au dessus des autres pays. D'ailleurs, les clubs français sont pour la plupart endettés, c'est de l'argent qui n'est pas investi ailleurs. On cite souvent Lyon comme le seul grand club français à posséder son stade. En outre, la Ligue 1 a touché le jackpot l'an passé avec la création d'une société commerciale dont 13% des parts ont été revendus à un fond d'investissement contre 1,5 milliard d'euros. Les clubs commencent à toucher leur part et anticipent sur les futures rentrées.

