Équipe de France de football : Mike Maignan est-il le nouveau patron des Bleus ?

Après la démonstration 4-0 vendredi dernier face aux Pays-Bas, ce fut un peu douloureux lundi en Irlande pour l'équipe de France qui s'en est sorti avec une petite victoire 1-0 et un but préservé par un magnifique arrêt de Mike Maignan en toute fin de match.



Il n'aura pas fallu longtemps pour que le gardien de L'AC Milan se mette en valeur lors de ce rassemblement post Coupe du monde. Lui qui a patienté jusqu'à ses 27 ans pour devenir le numéro 1. Depuis sa première convocation à Clairefontaine en 2019, le portier a régulièrement marqué les esprits à l'entraînement.

Benjamin Pavard et Aurélien Tchouameni interrogés avant de repartir de Dublin lundi soir ont salué l'envol de leur coéquipier. "C'est normal, c'est Mike Maignan, on a l'habitude", a plaisanté le Bavarois. C'est un arrêt exceptionnel donc c'est bien pour lui, pour l'équipe", a-t-il ajouté.

"Je ne suis pas forcément surpris parce que je connais les qualités de Mike, il l'a montré depuis qu'il est en sélection", renchérit, Aurélien Tchouaméni.

Mike Maignan, ancien attaquant dans sa jeunesse écœure maintenant certains adversaires. Son pourcentage de réussite notamment dans l'exercice des penalties et tirs au but est pharamineux et avoisine les 35%. Le LOSC avait recruté le gardien guyanais au PSG pour 1 million d'euros en août 2015 quand le club parisien a depuis utilisé Kevin Trapp, Alphonse Areola, Gianluigi Buffon, Keilor Navas et Gianluigi Donnarumma.

La comparaison est inévitable avec Hugo Lloris, resté à ce poste chez les bleus plus de dix ans. C'est la durée et la continuité qui diront si Mike Maignan a l'étoffe de l'ancien capitaine moins spectaculaire, mais à la régularité impressionnante.

