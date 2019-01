publié le 25/01/2019 à 12:51

Victime d'un "gros coup de fatigue", Bernard Tapie n'a pas pu honorer l'invitation de France 2. Au dernier moment, l'homme d'affaires a dû annuler sa participation à L'émission politique du jeudi 24 janvier, comme l'a expliqué Thomas Sotto à l'antenne.



"Bernard Tapie devait être avec nous sur ce plateau ce soir", a indiqué le journaliste. "On a appris tout à l'heure qu'il avait eu un gros gros coup de fatigue donc évidemment, on a une pensée pour lui ce soir", a poursuivi le collègue de Léa Salamé.

L'ancien ministre, qui lutte contre un cancer de l’œsophage et de l'estomac, devait s'exprimer sur les "gilets jaunes", un mouvement qui ne le laisse pas indifférent. Celui qui s'était dit "sensible à leur souffrance" est accusé depuis l'annonce d'une liste de "gilets jaunes" aux Européennes d'être derrière cette initiative et de participer à son financement.

Sur le plateau, la leader de cette liste baptisée Ralliement d'initiative citoyenne (RIC), Ingrid Levavasseur, a formellement démenti. "Bernard Tapie ne finance absolument pas cette campagne", a-t-elle affirmé, évoquant néanmoins un "soutien moral" de la part de l'ancien président de l'OM.



"Bernard Tapie ne finance absolument pas cette campagne" : #IngridLevasseur parle d'un "soutien moral" mais pas financier de l'homme d'affaires à la liste "Ralliement d'initiative citoyenne", #LEmissionPolitique pic.twitter.com/TDvZBQthXG — L'Emission politique (@LEPolitique) 24 janvier 2019