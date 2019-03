publié le 04/03/2019 à 21:15

Les révélations de Marc Fratani, l'ancien attaché parlementaire de Bernard Tapie ont provoqué une onde de choc dans le milieu du football. Il accuse notamment son ancien patron de faits de corruption, sur la période où l'homme d'affaires était à la tête de l'Olympique de Marseille, entre 1986 et 1994. Des propos qu'il a réaffirmé ce lundi 3 mars sur RTL.



Dans le détail, Marc Fratani assure que de nombreux matches de football ont été truqués à la fin des années 80 et au début des années 90. Il précise même avoir participé à un versement pour l'arbitre d'un PSG-OM, au Parc des Princes, prétendument incriminé. Parmi les six arbitres de cette période, Marcel Lainé. Il a dirigé deux PSG-Marseille et assure sur RTL ne pas être impliqué.

"Je n'ai jamais été approché par ces gens-là. Le gars (Marc Fratani, ndlr), doit être un peu parano. À la limite ça m'a presque fait sourire. Ça me parait tellement ubuesque que je n'ai même pas cherché à savoir qui a fait les autres matches parce que je ne vois pas un garçon qui se serait laissé entraîner dans ce genre d'affaires", confie Marcel Lainé.

Je n'ai jamais eu le sentiment qu'il y avait quelque chose d'intéressé dans nos relations L'ancien arbitre Marcel Lainé Partager la citation





L'ancien arbitre poursuit : "J'ai fait Marseille un paquet de fois et je n'ai jamais vraiment connu l'ère Tapie. Je n'ai jamais eu le sentiment qu'il y avait quelque chose d'intéressé dans nos relations", martèle-t-il. Marcel Lainé souhaite désormais une chose : que Marc Fratani "donne un nom". "Mais je pense que cela ne se fera pas parce qu'il a du balancer ça comme ça. Mais moi, je ne vois pas du tout qui c'est", conclut-il.