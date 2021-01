PSG-OM : Neymar chambre à son tour Payet avant un duel avec Alvaro sur Twitter

et AFP

publié le 14/01/2021 à 12:17

De retour à la compétition après un mois en raison d'une blessure à la cheville gauche, Neymar s'est amusé sur le terrain du stade Bollaert de Lens puis sus les réseaux sociaux, mercredi 13 janvier. Auteur du deuxième but parisien sur penalty (85e), percutant balle au pied, le Brésilien s'est d'abord payé Dimitri Payet après la victoire des siens (2-1) lors du Trophée des champions face à l'OM dans le 99e "Clasico" de l'histoire.

Après la défaite du PSG en finale de la Ligue des champions contre le Bayern Munich (1-0) le 23 août, le numéro 10 marseillais s'était amusé à rappeler que Marseille restait le seul club français à avoir remporté la grande coupe d'Europe, en 1993. Il montrait le logo du PSG surmonté de l'étoile du vainqueur d'une édition... avant de le tirer vers le bas et de faire apparaître le vrai logo étoilé, celui de l'OM.

Visiblement, Neymar a de la mémoire et ne souhaitait pas en rester-là. Dans une mise en scène identique sur son compte Instagram, il a superposé le maillot marseillais sur celui du PSG pour dévoiler la médaille de vainqueur du Trophée des champions. Plus amusant que provocateur, comme ses tweets à venir en direction de Alvaro Gonzalez (lire ci-dessous).

Neymar troll Dimitri Payet sur Instagram 😭😂 #PSGOM pic.twitter.com/fpqdINVngi — La Minute Football (@minutefootball) January 13, 2021

"Roi, non Alvaro ?", a d'abord twitté le numéro 10 brésilien dans un message apostrophant le défenseur central espagnol, quatre mois après le premier "Clasico" de la saison, perdu 1-0 par le PSG en Ligue 1 et marqué par les accusations de racisme de Neymar à l'encontre de Alvaro Gonzalez.

"Mes parents m'ont toujours appris à sortir les poubelles. Allez l'OM toujours", lui a directement répondu l'Espagnol, en Français dans le texte, avec une capture d'écran d'une intervention rugueuse sur le Brésilien, repoussé hors des limites du terrain.

Mes parents m'ont toujours appris à sortir les poubelles. Allez L’OM toujours💙 pic.twitter.com/wmJGbHTByQ — Álvaro González (@AlvaroGonzalez_) January 13, 2021

L'échange s'est poursuivi, Neymar se moquant de l'Espagnol "ayant oublié comment on gagnait des titres" en référence au palmarès vierge d'Alvaro et de l'incapacité de l'OM à remporter un trophée depuis 2012.

Et le défenseur olympien lui a répliqué par une photo de Pelé posant avec ses trois Coupes du monde remportées, et le message "l'ombre éternelle du Roi".

L'ombre éternelle du roi 🧟‍♂️😂 pic.twitter.com/VjbObGR1mh — Álvaro González (@AlvaroGonzalez_) January 14, 2021

"Et toi la mienne (d'ombre, ndlr) t'a rendu célèbre. De rien, le phénomène", a conclu la star parisienne, exclue en septembre lors du match aller, pollué en plus de l'affaire Neymar-Alvaro par un début de bagarre générale et des accusations d'injures homophobe.