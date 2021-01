Ligue 1 : Canal+ met la pression sur la LFP

publié le 13/01/2021 à 11:45

Personne n'a vu le coup venir et il est brutal. Le 5 février prochain, Canal aura réglé la moitié des 330 millions après cette première partie de saison pour ses deux principales affiches du samedi et du dimanche.

Mediapro aura normalement disparu à moins de jouer gratuitement les prolongations. La chaîne cryptée réclamera alors un nouvel appel d'offres dont la procédure, même accélérée, peut durer trois mois. La négociation de gré à gré, comme à la belle époque, est interdite par le code du sport.

Les fans de Ligue 1 pourraient dès lors souffrir d'un écran noir jusqu'à la fin de la saison. Les problèmes de budget deviendraient également très préoccupants pour les clubs, dont certains tirent jusqu'à 70% de leurs revenus grâce à la providence télé.

Un scénario catastrophe pour Vincent Chaudel, fondateur de l'Observatoire du sport-business : "Maintenant on a une incertitude sur le reste de la deuxième partie de saison. On a toujours des huis-clos et le mercato ne va pas être bon pour le football français. On a un vrai risque de dépôt de bilan pour certains clubs".

Le groupe Canal, propriété du milliardaire Vincent Bolloré, a les cartes en main pour ramasser la mise devant un football français à ses genoux.