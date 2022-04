PSG-OM : Marseille déboule les jambes lourdes mais avec une confiance au zénith

Pour la première fois depuis la saison 2009-2010, l'OM va-t-il parvenir à rester invaincu face au PSG lors d'une saison de Ligue 1 ? Il y a 12 ans, les hommes de Didier Deschamps avait remporté le match aller du "Clasico" 1-0 au Vélodrome (Heinze 25e) le 20 novembre avant de faire taire le Parc des Princes le 28 février (0-3, Ben Arfa 15e, Lucho 54e, B. Cheyrou 71e).

Marseille a ensuite traversé une interminable période de disette face au rival parisien : trois nuls pour 17 défaites toutes compétitions confondues entre le 8 avril 2012 et le 27 octobre 2019. Et puis, enfin, le 13 septembre 2020, un succès des Phocéens, sur un coup franc de Dimitri Payet repris par Florian Thauvin. 1-0, qui plus est au Parc des Princes, pour ne plus parler de cette fameuse série.

Trois autres classiques à la française ont depuis eu lieu. Victoires de Paris lors du trophée des champions le 13 janvier 2021 à Lens (2-1) puis au Vélodrome en championnat le 7 février (0-2). Mais l'OM est de nouveau parvenu à mettre en échec les partenaires de Neymar (Kylian Mbappé était absent en septembre 2020) le 24 octobre dernier (0-0), avec Lionel Messi et le champion du monde français bien présents au coup d'envoi.

Deux changements seulement en Grèce

Près de six mois plus tard, l'équipe de Jorge Sampaoli se présente au Parc des Princes, dimanche 17 avril (20h45) les jambes certainement lourdes mais avec une confiance au zénith, trois jours après une qualification pour les demi-finales de la Ligue Europa Conférence sur la pelouse du PAOK Salonique.

D'un côté, les innombrables absences en Grèce (Gerson, Boubacar Kamara, Bamba Dieng, Arkadiusz Milik, Leonardo Balerdi, Konrad De la Fuente, Alvaro Gonzalez...) a obligé Sampaoli à pousser ses hommes de départ jusqu'au bout ou presque, avec seulement deux changements, l'entrée de Cengiz Ünder à la place de Cédric Bakambu (72e) et celle de Sead Kolasinac pour Dimitri Payet (88e).

Huit succès d'affilée, des cadres présents

De l'autre, l'OM a ajouté non seulement la qualification mais aussi une huitième victoire de rang à sa série, entamée le 10 mars face à Bâle. En championnat, les Phocéens viennent de s'imposer à Brest (1-4), face à Nice (2-1), à Saint-Étienne (2-4) et contre Montpellier (2-0) pour reprendre la 2e place avec trois longueurs d'avance sur Rennes avant cette 32e journée.

Porté par ses néo-internationaux William Saliba et Mattéo Guendouzi, avec un Steve Mandanda de retour en grâce dans les buts et un Dimitri Payet dans l'une des meilleures formes de sa vie (10 buts et 8 passes décisives en championnat), cet Olympique de Marseille semble parfaitement en mesure de réussir un coup à Paris. Si tel est le cas, un pas de plus sera effectué vers cette si importante 2e place, synonyme de qualification pour la prochaine phase de poules de Ligue des champions en fin de saison.

La rédaction vous recommande