EN DIRECT - Suivez OM-PSG en live commenté

Un peu plus de huit mois se sont écoulés depuis le 100e et dernier "Classique" à la Française, et le décor a radicalement changé. L'OM et le PSG se retrouvent dimanche 24 octobre (20h45) en clôture de la 11e journée de Ligue 1, pour un choc entre deux équipes du haut de tableau : bien qu'inconstant, Paris est leader avec 27 points tandis que Marseille pointait à la 3e (17 pts) avant les premiers matches de cette journée.

Nice et Rennes sont passés devant les Marseillais en renversant Lyon (3-2) et en dominant Strasbourg (1-0), tandis que Lens a conforté sa 2e place (21 pts) en étrillant Metz (4-1). Mais l'essentiel reste que les hommes de Jorge Sampaoli ont parfaitement préparé ce "Clasico" en signant un carton contre Lorient (4-1), sept jours plus tôt, chauffant un peu plus le public du Vélodrome.

Ils sont près de 65.0000 à rêver d'assister à la première victoire phocéenne contre l'ennemi de la capitale depuis 10 ans, un soir de novembre 2011 (3-0). Avec son collectif, les intentions offensives de son entraîneur argentin, un Dimitri Payet à son meilleur niveau, il y a de l'espoir. Mais bien sûr, il y a aussi en face les stars offensives parisiennes, Kylian Mbappé et Lionel Messi, pour son premier OM-PSG, en tête.

OM-PSG : le film de la soirée

19h34 - Les résultats des 9 premiers matches de cette 11e journée et le classement :

Saint-Etienne - Angers : 2-2

Nantes - Clermont : 2-1

Lille - Brest : 1-1

Nice - Lyon : 3-2

Lorient - Bordeaux : 1-1

Lens - Metz : 4-1

Reims - Troyes : 1-2

Rennes - Strasbourg : 1-0

Monaco - Montpellier : 3-1



Classement : Pts J G N P bp bc dif

1. PSG 27 10 9 0 1 24 10 14

2. Lens 21 11 6 3 2 20 12 8

3. Nice 19 10 6 2 2 20 7 13

4. Rennes 18 11 5 3 3 16 9 7

5. Marseille 17 9 5 2 2 18 11 7

6. Angers 17 11 4 5 2 17 13 4

7. Nantes 17 11 5 2 4 16 12 4

8. Lyon 16 11 4 4 3 18 16 2

9. Lille 15 11 4 3 4 14 16 -2

10. Lorient 15 11 3 6 2 12 14 -2

11. Strasbourg 14 11 4 2 5 18 16 2

12. Monaco 14 10 4 2 4 14 13 1

13. Montpellier 13 10 3 4 3 17 16 1

14. Clermont 13 11 3 4 4 14 22 -8

15. Troyes 12 11 3 3 5 11 15 -4

16. Reims 11 11 2 5 4 12 14 -2

17. Bordeaux 9 11 1 6 4 13 22 -9

18. Brest 6 11 0 6 5 12 20 -8

19. Metz 6 11 1 3 7 12 26 -14

20. Saint-Etienne 5 11 0 5 6 11 25 -14



19h23 - Au bilan des confrontations, la balance penche nettement en faveur du club de la capitale avec 46 succès dont 19 depuis le rachat par les Qataris en 2011, 20 nuls et 34 défaites.



19h12 - L'OM meilleur que le PSG ? Au moins collectivement, selon le milieu de terrain marseillais Valentin Rongier, "certain" que l'OM pourra "faire quelque chose".

19h00 - Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous.