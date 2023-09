65% des Français et 37% des amateurs de football n’ont jamais entendu parler de Philippe Diallo, mais lorsqu’ils le connaissent, ils apprécient le nouveau président de la Fédération française de football (77% et 81% de jugements positifs). Le grand public lui fait confiance pour mettre fin aux affaires à la FFF (67%) et estiment notamment qu’il a amélioré l‘image de la Fédé (61%).

Satisfaits de l’action menée par la FFF, en particulier à l’égard des équipes de France (75%), les amateurs de football louent les choix de Thierry Henry, nommé sélectionneur des Espoirs (87%) et de Hervé Renard (86%) à la tête de l'équipe de France féminine. Enfin, Jean-Michel Aulas arrive en tête des personnalités citées (32%) comme "meilleur président" lors des prochaines élections en 2024.

Voici les principaux enseignements du dernier sondage réalisé par Odoxa pour Winamax et RTL. L'enquête a été réalisée selon la méthode des quotas sur internet les mercredi 2 et jeudi 21 septembre 2023 auprès d'un échantillon de 1.005 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 445 amateurs de football.

FFF : 67% des Français qui connaissent Philippe Diallo lui font confiance pour mettre fin aux affaires Crédit : Odoxa pour Winamax et RTL

