DOCUMENT RTL - Crise à l'OM : " Je déteste les traîtres", répond Rachid Zeroual

Le feuilleton continue. Ce jeudi 21 septembre, Rachid Zeroual, à la tête du groupe de supporters des South Winners répond à la direction de l'Olympique de Marseille, au micro de RTL. L'influent leader du groupe se défend d'être la cause des maux de l'Olympique de Marseille. "On va se pencher sur un communiqué en rapport au mécontentement de nos dirigeants. Enfin, si je peux appeler ça des dirigeants. Quand la vérité éclatera, ce sera à eux d'assumer", explique-t-il.

"Je ne suis pas allé tête baissée et droit dans le mur [en attaquant les dirigeants du club marseillais]. L'histoire est très très grave", estime-t-il en exclusivité pour RTL. Et ce, à quelques heures du match de l'OM face à l'Ajax, pour la première journée de Ligue Europa.

"Je ne veux pas la prendre à bras-le-corps. Des gens vont intervenir. Pour tous ceux qui veulent me jeter en pâture : essayez toujours. Je suis Marseillais, je suis supporter de l'OM, je suis là pour supporter mon club. J'aime mon club, j'aime mon groupe de supporter. Je déteste les traîtres", prévient-il.

Le leader des South Winners, le groupe de supporters le plus influent de l’OM est pointé du doigt dans la crise que traverse le club phocéen et qui a mené au départ de l’entraîneur Marcelino. Un départ consécutif aux fameux évènements de lundi lors desquels les associations de supporters ont demandé la démission du président Pablo Longoria et celles de trois de ses proches au directoire.

À nos confrères de l'AFP, Rachid Zeroual avait expliqué avoir "soulevé certains problèmes" que des parents lui ont rapportés sur le centre de formation marseillais. Lui seul aurait évoqué la démission mais sans la demander du président Pablo Longoria et ses trois principaux collaborateurs.



