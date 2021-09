PSG : le titre de Phil Collins va être remis pour l'entrée des joueurs

Le Paris Saint-Germain ne s'attendait peut-être pas à de telles réactions après avoir remplacé la musique d'entrée des joueurs. Depuis la 2e journée de championnat, les joueurs ne faisaient plus leur apparition sur la pelouse avec Who Said I Would de Phil Collins, mais avec un morceau composé par l'artiste français, et supporter du club, DJ Snake. Le titre du batteur de Genesis, présent depuis 1992, avait été relégué à l'échauffement des joueurs.

"Devant l'émotion suscitée par le changement de musique d'entrée des joueurs, Phil Collins revient au Parc dimanche", a confirmé le PSG dans un tweet publié ce vendredi 17 septembre. Un retour à la tradition qui s'opérera ce dimanche 19 septembre contre l'Olympique Lyonnais (21h).

Après qu'un représentant du PSG a confirmé le changement dans les colonnes du Parisien, de nombreux fans avaient fait part de leur opposition, dont DJ Snake qui, dans un message depuis supprimé, avait assuré ne jamais avoir souhaité remplacer le morceau de Phil Collins. Le Collectif Ultras Paris, principale organisation de supporters parisiens, avait expliqué ne pas avoir été consulté sur ce choix.