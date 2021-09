Bruges-PSG : qui autour de Messi, Neymar et Mbappé ?

Pour les voir réunis tous les trois sur la même photo, il faut pour l'instant se contenter d'images d'entraînement au Camp des Loges, à Saint-Germain-en-Laye. 36 jours après son atterrissage au Bourget, Lionel Messi va, sauf pépin de dernière minute de l'un ou de l'autre, effectuer ses grands débuts comme titulaire aux côtés de Kylian Mbappé et Neymar sous le maillot du PSG, mercredi 15 septembre (21h) à Bruges.

Hasard du calendrier, c'est pour le grand retour de la Ligue des champions que Mauricio Pochettino va pouvoir aligner pour la première fois le trio qui fait saliver une bonne partie de la planète football. Il y avait eu la "MSN" du Baça avec Luis Suarez en complément de la "Pulga" et du "Ney". Que vaudra la "MNM" avec Mbappé en plus des deux stars argentine et brésilienne ? Permettra-t-elle aux Parisiens, joueurs, dirigeants, supporters, de remporter enfin la "coupe aux grandes oreilles" ?

Si Messi a déjà enfilé le maillot bleu et rouge floqué de la Tour Eiffel en match officiel, le 29 août dernier à Reims en Ligue 1, c'était en remplacement de Neymar (66e minute). La trêve internationale s'est ensuite invitée au calendrier. Rentrés tardivement en France, les Sud-Américains ont été ménagés pour la réception de Clermont. Désormais, la question n'est plus de savoir s'ils débuteront au stade Jan Breydel, mais quels seront les joueurs à leur côté et le schéma mis en place pour respecter l'équilibre.

Di Maria et Gueye suspendu, Verratti blessé

Du côté des certitudes, les suspensions de Angel Di Maria et Idrissa Gueye, et les absences sur blessure de Marco Verratti, Sergio Ramos, Layvin Kurzawa, Juan Bernat (de toute façon non inscrit sur la première liste communiquée à l'UEFA jusqu'à la fin de la fin de l'année) et Colin Dagba ; Rafinha reste de son côté à Paris pour s'entraîner.

Pour le reste, les questions ne manquent pas. La première réponse, celle qui entoure le 11 de départ, ne tombera officiellement que sur les coups de 20h, une heure avant le coup d'envoi. Keylor Navas retrouvera-t-il la place laissée à Gianluigi Donnarumma face à Clermont dans les buts ? Abdou Diallo ou Nuno Mendes : qui sera aligné au poste de latéral gauche ? La sentinelle sera-t-elle Danilo Pereira ou Leandro Paredes ?

4-3-3 ou 4-4-2 losange ?

L'hypothèse du 4-3-3 accompagne ces choix à trancher ; Achraf Hakimi, Marquinhos et Presnel Kimpembe sont partants en défense, Georginio Wijnaldum et Ander Herrera, l'un des hommes en forme du moment, paraissent incontournables au milieu en soutien de la triplette Messi-Mbappé-Neymar.

Toujours dans l'optique du 4-3-3, le schéma le plus utilisé par Pochettino cette saison (quatre fois en six rencontres), Messi pourrait donc débuter à droite, Mbappé en pointe et Neymar à gauche. Mais ces trois-là peuvent permuter à tout moment. Avec la présence de ses trois stars, le coach argentin peut aussi opter pour un 4-4-2 en losange avec l'Argentin en numéro 10 derrière le Français et le Brésilien. Après, il sera temps de jouer.

Bruges-PSG : le 11 possible du PSG

Navas (ou Donnarumma) - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo - Wijnaldum, Danilo (ou Paredes), Herrera - Messi, Mbappé, Neymar