publié le 28/04/2019 à 08:51

C'est toute une génération qui a explosé de joie samedi soir lors de la victoire de Rennes en finale de la Coupe de France de football contre Paris. Toute une génération de bretons qui n'avaient jamais vu le stade rennais remporter de Trophée. Le dernier remontait à 1971, alors forcément ces jeunes supporters étaient aux anges ! "C'est magique ! On a fait une finale d'enfer, battre le Paris Saint-Germain en finale ! Ils réalisent notre rêve, une Coupe de France c'est magnifique !", ont livré les supporters rennais.





Une soirée magique et renversante pour Hatem Ben Arfa, lui le banni du PSG, qui avait les larmes aux yeux au coup de sifflet final et qui en a profité pour régler ses comptes avec son ancien club. "Dans la vie il ne faut jamais sous-estimer son adversaire, un jour il revient et il est plus fort. Il ne faut pas prendre les gens de haut, il faut respecter l'humain. Aujourd'hui c'est une leçon pour tout le monde ! C'est une fierté immense.", a confié le Rennais.

25.000 supporters bretons étaient dans les tribunes du Stade de France pour encourager Hatem Ben Arfa au micro RTL. Les Rennais sont rentrés la nuit en avion et feront la fête à 16 heures avec leurs supporters sur la place de Gaulle.