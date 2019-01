publié le 24/10/2018 à 09:10

Le Paris Saint-Germain devra faire sans son capitaine. Si Thomas Tuchel avait annoncé qu'il était "très difficile" que Thiago Silva soit présent face à Naples, le défenseur brésilien, qui souffrirait des ischios-jambiers selon plusieurs médias, a lui même confirmé son forfait ce mardi 23 octobre. "Malheureusement, je ne serai pas sur le terrain. Ce sont des choses qui arrivent dans notre profession. Mais je fais confiance à mon équipe, que Dieu vous bénisse les gars", a-t-il posté sur Instagram.



Une absence de poids dans les rangs parisiens. Si le club de la capitale a magistralement relevé la tête face à Belgrade, une contre-performance lors de cette troisième journée de la Ligue des champions pourrait coûter cher après une première défaite à Liverpool.

Dès lors, qui sera privilégié pour remplacer au pied levé Thiago Silva ? La logique voudrait que l'entraîneur allemand, qui a remplacé Unai Emery cet été, fasse confiance au duo Kimpembe-Marquinhos. Une charnière centrale jeune, mais déjà expérimentée sur la scène européenne.

Thilo Kehrer, une prise de risque ?

À moins que Thomas Tuchel ne choisisse de lancer dans le grand bain Thilo Kehrer. Le jeune allemand, 22 ans, n'a disputé que 14 minutes dans la plus belle des compétitions européennes. C'était lors de la balade parisienne face à Belgrade. Un manque d'expérience qui interroge forcément au moment d'affronter les redoutables attaquants napolitains, dorénavant entraînés par Carlo Ancelotti, l'ancien maître du vestiaire parisien.



Mais la titularisation de Thilo Kherer permettrait aussi à Marquinhos de remonter d'un cran et ainsi de stabiliser un milieu de terrain parfois irrégulier depuis le début de la saison.



Malgré tout, la présence dans le groupe de Marco Verratti et d'Adrien Rabiot devrait suffire à convaincre Thomas Tuchel. Les deux milieux de terrain pourraient ainsi être associés dans l'entrejeu parisien, dans un système en 4-2-3-1 déjà vu à plusieurs reprises du côté du Parc des Princes.

Les compos probables

Paris : Areola - Meunier, Marquinhos, Kimpembé, Bernat - Verratti, Rabiot - Mbappé, Neymar, Di Maria - Cavani



Naples : Ospina - Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui - Callejon, Allan, Hamsik, Zielinski - Insigne, Milik