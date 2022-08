Affaire Pogba : quel est le parcours de Mathias, le frère aîné de Paul ?

C'est la fin des "Pogdances". Depuis des années, la fratrie Pogba s'affiche soudée sur les réseaux sociaux, notamment dans des vidéos de danse. Samedi 27 août, le grand public a découvert une tout autre réalité. Dans une vidéo publiée en quatre langues sur Instagram et Twitter, Mathias Pogba a annoncé qu'il allait bientôt révéler le vrai visage de son frère cadet, Paul Pogba, star de la Juventus Turin, qui risque "de faire grand bruit".

Moins connu que Paul et de Florentin - son frère jumeau qui a, entre autres, joué à l'AS Saint-Étienne - Mathias Pogba a aussi été joueur de football professionnel. Né à Conakry, la capitale guinéenne, en 1990, Mathias a un parcours professionnel atypique. Durant sa carrière, il a navigué de club en club, de pays en pays, sans jamais avoir l'opportunité de s'imposer dans l'élite européenne. En 13 ans, l'aîné de cette famille de footballeurs a joué pour 14 clubs, dans sept pays différents, et compte cinq sélections avec l'équipe nationale de Guinée.

Pendant que le scandale entre les deux frères Pogba tient en haleine l'ensemble de la planète foot, l'attaquant de 32 ans n'appartient plus à aucun club - après la fin de son contrat avec l'ASM Belfort, club de National 2 (quatrième échelon français), en avril dernier.

"Mathias pogba est surtout l'un des piliers de ce qu'on appelle le 'clan Pogba', c'est-à-dire 40 à 50 personnes au stade après le match qui sont capables d'organiser une danse dans le parking, puis ça se termine dans les établissements de nuit où Mathias Pogba a toujours été extrêmement jovial", a déclaré Philippe Sanfourche, monsieur football du service des sports de RTL, ce lundi 29 août.

Après le footballeur, l'entrepreneur

Au début de l'année 2022, Mathias Pogba s'est un peu essayé au rôle de consultant sur la Chaîne L'Équipe dans l'émission L'Équipe du Soir. Mais l'expérience n'a pas été très concluante.

"Mon autre moi, l'entrepreneur", écrivait-il le 22 juin dernier sur Instagram à l'occasion de la soirée d'inauguration de Golden Score, une association créée avec son cousin Adrien Nsomoto qui a pour but d'aider à la reconversion des sportifs de haut niveau.

Auparavant, il a également lancé un salon de coiffure et de tatouage "La Ruche Ink & Barber" à Paris et créé l'association "48h pour la Guinée" qui organise des événements sportifs pour donner accès à l'eau potable et à l'éducation aux enfants guinéens. Ses frères Paul et Florentin en sont les parrains.

Selon toute évidence, les images des trois frères tout sourire comme lors de la Coupe du monde 2018 en Russie ne risquent pas de se reproduire avant longtemps. Mathias et Paul auraient, depuis plusieurs mois, des relations conflictuelles, selon Franceinfo.

"C'est très étonnant de voir aujourd'hui ce revirement aussi net", a ajouté Philippe Sanfourche. Surtout que le 3 août dernier, Mathias Pogba a publié sur Instagram une vidéo dans laquelle il a annoncé à ses followers qu'ils pourront suivre son "aventure exceptionnelle en immersion pour la Coupe du monde au Qatar".

Difficile d'y croire au vu de la saisie "des autorités compétentes en Italie et en France par les avocats de Paul" et des derniers tweets de Mathias. "Il n'y a pas plus lâche, plus traître et plus hypocrite que toi sur cette terre", a-t-il notamment écrit dimanche 28 août au soir.

