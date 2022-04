PSG : Mbappé dribble les questions sur son avenir et laisse toutes les portes ouvertes

Restera-t-il au PSG à la fin de son contrat qui expire en juin, près de cinq ans après son arrivée dans la capitale en provenance de Monaco ? Partira-t-il au Real Madrid ? Le feuilleton dure depuis plus de sept mois, est visiblement encore loin d'être terminé, ce qui ne semble pas le perturber. Autant sur le terrain que dans le discours, Kylian Mbappé assume l'attente qu'il suscite.

En cinq semaines, l'attaquant de 23 ans s'est présenté à trois reprises devant les micros face aux journalistes. Le sujet, il le connaît. Aisance, décontraction, sans pression, comme après ses deux buts et ses trois passes décisives face à Lorient, dimanche 3 avril : "J'ai pas décidé, je suis tranquille, on prend le temps de prendre la meilleure décision parce que je ne veux pas me tromper".

Ses mots ressemblent à autant de petits cailloux qui ont redonné de l'espoir aux supporters parisiens. D'abord en évoquant le record d'Edinson Cavani (200 buts, il en est à 160) : "Être le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain, on ne peut pas cracher dessus, on va voir ce qui va se passer" ; ou quand on lui demande si rester au PSG est possible : "Oui bien sûr".

Il maîtrise les évènements et veut le faire savoir

En Français et même en Espagnol, la thématique est identique : "Je l'ai dit à la télé française, je n'ai pas pris ma décision. Je suis tranquille, je termine ma saison, je suis bien dans ma tête, on verra ce qu'il va se passer". Ne fermer aucune porte, gagner du temps, aussi, en reculant la communication du choix le plus tard possible pour ne pas empoisonner la fin de saison du PSG.

L'enfant de Bondy maîtrise les évènements et veut le faire savoir. Il suffit de voir ses performances sur le terrain : sur ses 10 derniers matches toutes compétitions confondues, il est impliqué sur 16 buts.