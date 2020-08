L'absence de Cavani sur l'affiche des 50 ans du PSG ulcère les supporters

publié le 12/08/2020 à 14:39

C'est une polémique dont le PSG se serait bien passé à quelques heures de son quart de finale de Ligue des champions contre l'Atalanta Bergame. À l'occasion des 50 ans du Paris-Saint-Germain ce mercredi 12 août, le club a publié sur les réseaux sociaux une affiche célébrant les grandes figures de son histoire : Pauleta, Raï, Lama, Ibrahimovic ou encore Mbappé. Mais un joueur brille par son absence : Edinson Cavani, meilleur buteur du club avec 200 réalisations depuis son arrivée en juillet 2013.

L'international uruguayen a terminé son contrat le 30 juin 2020 et a refusé de prolonger de deux mois pour terminer la Ligue des champions, tout comme le défenseur belge Thomas Meunier, qui a trouvé un accord avec le club allemand de Dortmund. Cela peut-il expliquer le choix de communication du club ? Pour beaucoup de supporters ce choix est très critiquable : "On ne peut pas réécrire histoire en le supprimant des célébrations des 50 ans du club", écrit une internaute.



Un autre dénonce le choix d'afficher des joueurs arrivés plus récemment au détriment de Cavani : "A refaire. Enlevez Neymar et mettez Cavani. Il y en a un qui a craché sur le club, qui n'a pas encore prouvé son investissement et un autre qui est meilleur buteur de l'histoire du club en mouillant le maillot."

"La trahison d'Edinson Cavani est inexcusable"

Pour autant, les critiques ne sont pas unanimes. Certains supporters parisiens se félicitent de voir l'Uruguayen absent de l'affiche : "Pas de Cavani et c'est totalement logique. On ne mesure pas assez à quel point sa trahison est inexcusable. Le respect doit être mutuel et ce mec nous a lâchés avant un 1/4 de finale de LDC, du jamais vu."

En effet, le 29 juin, le PSG, alors encore engagé en Coupe de France, Coupe de la Ligue et Ligue des champions, avait prolongé les contrats du défenseur brésilien, mais aussi du gardien de but espagnol Sergio Rico et de l'attaquant camerounais Eric Maxim Choupo-Moting. Edinson Cavani avait alors refusé.

C’est la honte de ne pas avoir mit Cavani sur l’affiche. Le club et lui son peut être en froid mais il reste le meilleur buteur du club, c’était la moindre des choses. Je trouve ça irrespectueux...

Bon anniversaire tout de même ❤️💙 — EdixxX (@debrief_psg) August 12, 2020

Enfin, d'autres y voient un mauvais présage pour le match de ce soir : "Le non-respect de #Cavani et plusieurs autres qui ont apporté leurs pierres à l’édifice pourraient nous coûter cher ce soir...". Le PSG affronte l'Atalanta Bergame à Lisbonne mercredi 12 août à 21h au stade de la Luz en quarts de finale de la Ligue des champions 2020.